В четырех районах Петербурга ограничат движение

Санкт-Петербург. Дорожные работы (Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс)

В Петербурге будет ограничено движение в Центральном, Приморском, Красногвардейском и Невском районах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Центральном районе движение будет ограничено на мосту Александра Невского у одноименной площади с 22 октября до утра 24 октября. Дорожники будут размещать временное ограждение.

В Приморском районе Петербурга на перекрестке улицы Шаврова и проспекта Королева будут вестись работы по перекладке инженерных сетей, поэтому с 22 октября по 1 ноября на перекрестке будет ограничиваться движение.

В Красногвардейском районе в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение на улице Передовиков, от Ириновского проспекта до проспекта Косыгина. Движение будет ограничено с 22 октября до 8 ноября 2016 года. С 22 октября по 2 ноября ограничение будет действовать на этой же улице, от проспекта Косыгина до Индустриального проспекта. Ограничения будут действовать с 9 по 11 ноября и с 14 по 18 ноября.

Ограничения затронут и жителей Невского района города. У дома 24 по проспекту Обуховской обороны будет ограничено движение с 22 октября до 13 ноября. Дорожники будут размещать временное ограждение.