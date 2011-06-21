Грабитель пришел с гранатой в новосибирский Сбербанк

В Ленинском районе Новосибирска мужчина, вооруженный гранатой, сегодня пытался ограбить отделение банка.

В Ленинском районе Новосибирска мужчина, вооруженный гранатой, сегодня пытался ограбить отделение банка. Об этом сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел РФ по области.



Мужчина с гранатой в руке зашел в одно из отделений Сбербанка и потребовал 500 тыс. руб. Сотрудник банка нажал тревожную кнопку сигнализации. Приехавшие сотрудники вневедомственной охраны и частного охранного предприятия задержали грабителя.



По предварительным данным, граната оказалась учебной. Личность задержанного устанавливается.