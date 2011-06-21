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Падающий самолет разрушил ЛЭП под Петрозаводском
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Падающий самолет разрушил ЛЭП под Петрозаводском
Санкт-Петербург и область, 21 июн 2011, 13:58
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Падающий самолет разрушил ЛЭП под Петрозаводском
Линия электропередачи возле аэропорта Петрозаводска действительно была порвана в результате падения самолета Ту-134.

Самолет Ту-134, потерпевший в ночь на 21 июня 2011г. катастрофу под Петрозаводском, при падении задел линию электропередачи (ЛЭП), сообщила пресс-служба ОАО "Прионежская сетевая компания".

"Самолет авиакомпании "Русэйр", совершивший жесткую посадку в 1 км от аэропорта Петрозаводск, при падении задел линию электропередачи напряжением 6 кВ и значительно повредил ее. В результате этого было нарушено энергоснабжение самого аэропорта, поселков Верхний Бесовец, Нижний Бесовец и нескольких дачных поселков", - отмечается в сообщении.

В сетевой компании также подчеркнули, что в район аварии были незамедлительно высланы две оперативно-ремонтные бригады, которые восстановили подачу электроэнергии в аэропорт к 5:48 мск. Как говорится в сообщении, ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Полностью восстановить энергоснабжение, нарушенное в результате авиакатастрофы, планируется в течение дня.

Ранее представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сообщил, что перед посадкой огни на взлетно-посадочной полосе не работали. В свою очередь сотрудники аэропорта утверждали, что проблемы с электроэнергией возникли потому, что самолет при падении задел линию электропередачи.

Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании "Русэйр", следовавший рейсом РЛУ-243 по маршруту Москва (Домодедово) - Петрозаводск, разбился в 700 метрах от аэропорта Бесовец. Согласно ведомости регистрации, на борту самолета находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. В результате крушения произошло возгорание самолета. По предварительным данным, погибли 44 человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

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