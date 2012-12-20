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Православные пожаловались на Пиотровского, защитившего Чепменов
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Православные пожаловались на Пиотровского, защитившего Чепменов
Санкт-Петербург и область, 20 дек 2012, 14:30
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Православные пожаловались на Пиотровского, защитившего Чепменов
Представители Санкт-Петербургской общественной организации "Собор православной интеллигенции" жалуются на главу Эрмитажа Михаила Пиотровского. Православные активисты утверждают, что глубоко возмущены позицией музейщика, защищающего выставку братьев Чепменов "Конец веселья". Такая информация содержится в открытом заявлении организации.
Фото: М.Пиотровский/hermitagemuseum.org

Представители Санкт-Петербургской общественной организации "Собор православной интеллигенции" жалуются на главу Эрмитажа Михаила Пиотровского. Православные активисты утверждают, что глубоко возмущены позицией музейщика, защищающего выставку братьев Чепменов "Конец веселья". Такая информация содержится в открытом заявлении организации.

Речь идет о пресс-конференции М.Пиотровского, организованной после скандала вокруг требования закрыть эпатажную выставку Эрмитажа. Тогда глава музея отметил, что экспонаты выставки братьев Чепмен не оскорбляют верующих. Музейщик был поражен тем, как можно не понимать, что речь идет о страшном суде, который приходит в наше время и который изображен братьями Чепмен.

Подписавшиеся под письмом "православные интеллигенты" не согласны с мнением М.Пиотровского и считают, вопреки всему, что художники глумятся над христианскими символами в своих произведениях.

Активисты напоминают, что после открытия выставки в прокуратуру Петербурга поступили 117 заявлений граждан, возмущенных экспонатами выставки. Стоит отметить, что прокуратура в итоге не нашла осквернения христианских ценностей на выставке "Конец веселья".

В конце своего послания "православные интеллигенты" вновь требуют закрыть выставку и в дальнейшем не допускать подобных экспозиций в музеях России.

Ранее М.Пиотровский заявлял, что "в Интернете существует сайт, который содержит образец заявления в прокуратуру против выставки Чепменов, по которому были написаны все посланные в прокуратуру письма". Глава Эрмитажа сравнил происходящее с советскими временами, когда сначала было "возмущение общественности", а затем писались жалобы в прокуратуру. "Трагедия повторяется как фарс," - подчеркнул он.

Директор музея назвал произошедшее курьезом, отражающим крайне низкий культурный уровень, существующий в нашей стране, а также расцвет доносных настроений в обществе.

Стоит напомнить, что министр культуры РФ Владимир Мединский также отверг все обвинения в экстремизме, адресованные музейной выставке. "Я думаю, что там нет вообще никакого криминала. Другое дело, если у человека испорченный взгляд и он подходит к чему-то субъективно, то можно увидеть что угодно", - заявил министр в эфире радио "Эхо Москвы".

При этом В.Мединский отметил, что сам он выставки братьев Чепмен не видел. "Но я знаю художественный вкус и самого Пиотровского, и, самое главное, знаю научную команду Эрмитажа", - сказал министр, добавив, что, по его мнению, работники Эрмитажа ничего противозаконного допустить не могли.

Напомним, речь идет о работе британских авторов, известных своими антифашистскими взглядами и пугающих зрителей угрозой тоталитаризма. Скандал вызвала их работа "Конец веселья". Знаком экстремизма отдельные посетители выставки посчитали распятие на кресте клоуна Макдональда и плюшевых мишек. Авторы многочисленных жалоб решили, что тем самым британцы оскорбили чувства верующих.

Теги: музей , пиотровский , эрмитаж , чепмен , конец веселья
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