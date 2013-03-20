Piterland может ответить за ребенка, попавшего в кому после визита в аквапарк

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего в аквапарке на Приморском проспекте. Речь идет о случае 14 февраля — тогда в бассейне едва не погиб трехлетний мальчик. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу.

Фото: piterland.ru

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего в аквапарке на Приморском проспекте. Речь идет о случае 14 марта — тогда в бассейне едва не погиб трехлетний мальчик. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу.

Он вместе с родителями, уроженцами Республики Йемен, отдыхал в аквапарке Piterland, расположенном в доме 72 по Приморскому проспекту. В момент, когда родители упустили ребенка из виду, он убежал с детской площадки к волновому бассейну, где зашел на глубину. В результате мальчик захлебнулся и потерял сознание.

После того, как его достали из воды, ребенок был доставлен в лечебное учреждение с диагнозом — утопление в пресной воде, гипоксическая кома.

На странице группы аквапарка в соцсети "ВКонтакте" размещено заявление по поводу ЧП. По версии "Питерлэнда", несчастный случай произошел из-за того, что оба родителя оставили сына без присмотра. При этом служба спасателей среагировала оперативно, уверяют авторы сообщения, — ребенку была оказана первая медицинская помощь и сразу же вызвана бригада скорой.

Однако пользователи "ВКонтакте" в комментариях к этому сообщению со ссылкой на очевидцев пишут, что мальчика вытащили не спасатели, а плавающие рядом люди — минуты через три, после того как он уже нахлебался воды. После долгих попыток реанимирования мальчика медслужбой аквапарка к делу подключились сотрудники скорой, приехавшие на место лишь спустя полчаса.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время, как сообщили в пресс-службе, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.