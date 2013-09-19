Гибелью пятилетней девочки в Ленобласти занялись следователи

В Ленинградской области проводится проверка по факту гибели пятилетней девочки, утонувшей в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по области.

В Ленинградской области проводится проверка по факту гибели пятилетней девочки, утонувшей в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по области.

Трагедия произошла в деревне Вольково Волховского района Ленобласти накануне вечером, около 19:00 мск. По предварительным данным, девочка играла вместе с другими детьми на улице без присмотра взрослых. Поскользнувшись на берегу водоема, она упала в воду и утонула. Как уточнили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, тело ребенка достали из воды лишь к 21:00 мск.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Правоохранители и спасатели регулярно обращаются к жителям города с просьбой не оставлять детей без присмотра, во избежание несчастных случаев. Это касается и оставления детей одних в квартирах. В последнее лето участились случаи падений малышей из окон.