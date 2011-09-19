Кризисная Греция решила, что в 2012г. стоит сократить расходы страны

Греция в 2012г. сфокусируется на сокращении расходов. Об этом сообщил министр финансов страны Евангелос Венизелос.

Греция в 2012г. сфокусируется на сокращении расходов. Об этом сообщил министр финансов страны Евангелос Венизелос. При этом, по словам главы греческого Минфина, новый налог на недвижимость, введенный несколько дней назад, вполне может способствовать сохранению бюджета 2011г. в допустимых пределах, передает Quote.rbc.ru по данным Associated Press.



Е.Венизелос также обрушился с критикой на оппозиционные партии и союзы, которые отказываются платить новый налог. Он высказал мнение, что любая отсрочка выплат приведет к ужесточению мер.



Напомним, экономика Греции находится в тяжелом положении. Ожидается, что экономический спад в 2011г. составит 5%.



В то же время Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ) планируют предоставить Греции очередной кредитный транш по программе финансовой помощи на 110 млрд евро для предотвращения дефолта в стране. Окончательное решение по данному вопросу отложено на октябрь 2011г.