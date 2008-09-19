Правительство РФ будет скупать акции недооцененных госкомпаний

Российское правительство будет прежде всего покупать акции компаний с госучастием, руководствуясь степенью их недооцененности, заявил вице-премьер, министр финансов РФ a href= "http://rbc.ru/persons/kudrin.shtml">Алексей Кудрин.

Российское правительство будет прежде всего покупать акции компаний с госучастием, руководствуясь степенью их недооцененности, заявил вице-премьер, министр финансов РФ a href= "http://rbc.ru/persons/kudrin.shtml">Алексей Кудрин.

Отвечая на вопрос, какие акции будет покупать государство, А.Кудрин ответил, что "прежде всего акции тех предприятий, где уже есть госпакет, но не только". "Мы участвуем в управлении предприятий с госучастием, ответственны за них, знаем ситуацию в этих предприятиях и готовы продемонстрировать, что уверены в будущем этих предприятий", - сказал министр, поясняя позицию правительства.

Он отметил, что для покупки акций на фондовом рынке будет отбирать независимых агентов, и в этом процессе будет преобладать рыночный подход.

При этом он подчеркнул, что госучастие в компаниях "будет временным". "Мы не планируем увеличивать долю государства в предприятиях и в последующем постараемся реализовать эти активы", - пояснил он. Министр не назвал конкретные компании, акции которых могут быть приобретены в первую очередь, отметив, что решение о покупке будет зависеть от "того, что скажут агенты, основываясь на рыночной ситуации". При этом, подчеркнул министр, будет учитываться степень недооцененности ценных бумаг: "чем больше они недооценены, тем больше будут иметь шанс быть приобретенными государством".

Как отметил А.Кудрин, выступая перед депутатами, "когда компания стабильно работает, а цены на ее акции падают, это искусственное падение, и в таком случае ее нужно поддержать". По словам министра, накануне "многие ведущие компании, их капитализация, стали стоить меньше, чем имущество на их балансе, а это абсурд". В таких ситуациях, по словам А.Кудрина, правительство будет выходить на рынок и поддерживать компании, покупая их акции.

Говоря об объеме средств, которые будут использованы на эти цели, он еще раз подчеркнул, что в рамках бюджета 2008г. и 2009г. будут предусмотрены 250 млрд руб. По словам министра, в случае если будет потребность, то будут вноситься изменения в бюджет еще раз и будут предусмотрены еще 250 млрд руб. Таким образом, отметил министр, "определена общая планка возможных интервенций, производить их будем поэтапно".

Он отметил, что нет необходимости делать это в течение трех-десяти месяцев. "Это повлияет на держателей бумаг, они будут знать, что их бумаги не навечно упадут, а что через год-два, появятся на них покупатели", - заключил вице-премьер.