Хорват Томислав Дуймович назвал фанатов с пиротехникой "дебилами"

Полузащитник сборной Хорватии Томислав Дуймович резко осудил поведение болельщиков команды, которые на каждом матче хорватцев использовали пиротехнику.

Полузащитник сборной Хорватии Томислав Дуймович резко осудил поведение болельщиков команды, которые на каждом матче хорватцев использовали пиротехнику.



"Могу повторить за Широковым: они- дебилы. Это не болельщики, это 20 человек, которые приезжают похулиганить,"- приводит слова полузащитника газета "Советский спорт".



При этом Т.Дуймович отметил, что, несмотря на неудовлетворительный результат, хорватских футболистов ждет теплый прием на родине. "Судя по тому, что рассказывают родственники, хороший. Люди видели, что мы боролись."



Ранее полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Роман Широков после матча группового этапа Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом также назвал болельщиков, использовавших пиротехнику во время матча, "дебилами". Тогда из-за поведения фанатов организаторы были вынуждены дважды прерывать игру.



Напомним, сборная Хорватии не прошла в плей-офф, набрав в группе C 4 очка и заняв третье место. В стартовом матче хорваты обыграли сборную Ирландии со счетом 3:1 , во втором туре сыграли в ничью (1:1) с итальянцами, а в заключительном матче проиграли на последних минутах 1:0 действующим чемпионам мира - испанцам.