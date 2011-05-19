Доллар и евро на открытии потеряли по 7 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с уверенного укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с уверенного укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).



Котировки американской валюты на открытии вновь опустились ниже отметки 30 руб. Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 27,9711 руб./долл., что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. При этом минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 27,94 руб./долл., максимальные - 28,03 руб./долл.



Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 39,89 руб./евро, что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,87 руб./евро, максимальные - 40,1585 руб./евро.



Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:30 мск составляла 33,3487 руб., что на 6 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 19 мая 2011г., составляет 28,0466 руб./долл., курс евро - 40,0113 руб./евро.