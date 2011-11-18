Официальный курс доллара вырос на 12 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком снижения курса рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро).

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком снижения курса рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро).



Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 19 ноября 2011г., вырос в итоге на 12 коп. и составил 30,9190 руб./долл. По состоянию на 12:35 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 30,9012 руб./долл., что на 12 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по доллару совершаются на уровне 30,8425 руб./долл., максимальные - 30,962 руб./долл.



Котировки единой европейской валюты выросли сегодня значительнее. По состоянию на 12:35 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 41,7273 руб./евро, что на 24 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 41,64 руб./евро, максимальные - 42,765 руб./евро.



Стоимость корзины Банка России по состоянию на 12:35 мск составляла 35,7758 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Аналитики отмечают, что укреплению рубля препятствуют усиливающиеся опасения по поводу углубления долгового кризиса в еврозоне и резкого снижения цен на нефть. Накануне котировки нефти по марке Brent просели на 3%, а WTI - на 3,9%. В "Уралсиб Кэпитал" ожидают, что рубль продолжит снижение и уступит доллару еще 10-15 коп.