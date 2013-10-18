"Дорогу смерти" хотят сделать платной

Администрация Ленинградской области предложила Министерству транспорта России расширить федеральную трассу А-181 «Скандинавия», связывающую Санкт-Петербург с Финляндией, до европейских стандартов и сделать ее платной. О том, что сейчас правительство региона ведет переговоры с Минтрансом, заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: 47.mchs.gov.ru

Администрация Ленинградской области предложила Министерству транспорта России расширить федеральную трассу А-181 «Скандинавия», связывающую Санкт-Петербург с Финляндией, до европейских стандартов и сделать ее платной. О том, что сейчас правительство региона ведет переговоры с Минтрансом, заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор считает, что оптимально сделать «Скандинавию» четырехполосной: по две полосы в каждую сторону. При этом Дрозденко добавил: «Если трасса будет платной, то за счет большого количества параллельных ей дорог у автомобилистов не возникнет проблем с тем, чтобы доехать до Финляндии».

Как рассказали РБК в пресс-службе вице-губернатора Ленобласти по строительству, все расходы по обустройству трассы лягут на федеральные дорожные и транспортные ведомства, равно как и доходы от эксплуатации в случае принятия решения о платном проезде будут зачисляться в федеральный бюджет. «В этом случае, на региональные дороги может пойти дополнительный транспортный поток, и мы хотели бы, возможно, получить компенсации на ремонт и содержание этих региональных параллельных «Скандинавии» дорог из федеральных средств. Сейчас таких дорог две, и мы планируем их отремонтировать», - уточнили в правительстве. Пока этот проект существует на уровне идеи: конкретные расчеты транспортных потоков не производились, стоимость проезда пока также не рассчитывалась.

Трасса "Скандинавия" давно считается дорогой "смерти". Практически каждый день ГИБДД публикует сводки, в которых наглядно видно, что на дороге в Финляндию еженедельно происходят ДТП с большим количеством пострадавших и погибших.

Дорожники уже давно твердят о необходимости реконструкции трассы до Хельсинки. Пока все ограничивается "косметическим" ремонтом. Недавно администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области сообщила, что в этом и следующем году на участке длиной 9 км, в том числе на территории Выборга - от Петровского моста до Петровской площади планируется отремонтировать тротуары, покрытия проезжей части, заменить автобусные остановки.