Ford может построить в России второй завод

Концерн Ford изучает возможность создания в России дополнительного автомобильного производства. Об этом в беседе с корреспондентом РБК сообщил президент Ford в России Найджел Брэкенбери, отметив, что решение об этом еще не принято.

Концерн Ford изучает возможность создания в России дополнительного автомобильного производства. Об этом в беседе с корреспондентом РБК сообщил президент Ford в России Найджел Брэкенбери, отметив, что решение об этом еще не принято.

"У Ford есть сильное искушение открыть еще одно производство в России", - констатировал Н.Брэкенбери. Он уточнил, что это связано с бурным ростом российского автомобильного рынка. По прогнозам автоконцерна, Россия может обогнать Германию по уровню продаж автомобилей Ford уже в 2008-2009гг.

Напомним, что объем продаж Ford Motor Company в нашей стране в первом полугодии текущего года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и достиг 97 тыс. 626 автомобилей. В частности, Ford реализовал в России 46 тыс. 335 автомобилей Ford Focus (рост на 25%), 27 тыс. 258 автомобилей Ford Fusion (+34%) и 6 тыс. 388 автомобилей Ford Fiesta (+17%).

Как отметил Н.Брэкенбери, существующих площадей единственного российского завода Ford, расположенного во Всеволожске (Ленинградская область), вряд ли хватит для того, чтобы запустить там производство еще какой-либо модели. Это также создает предпосылки к созданию в РФ нового предприятия компании.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года на всеволожском заводе начнут собирать новую модель машин Ford – Mondeo. До настоящего времени с конвейера завода сходили только автомобили Ford Focus.

По словам президента Ford в России, решение о выпуске Ford Mondeo в Ленобласти было принято в связи с тем, что мощностей предприятия концерна в Бельгии уже не хватает для удовлетворения растущего спроса.

Глава российского подразделения автогиганта отметил, что цена на собранный в России Mondeo, скорее всего, не будет ощутимо отличаться от стоимости аналогичной модели иностранной сборки. Впрочем, по словам Н.Брэкенбери, цена на Ford Mondeo, который будет производиться на заводе во Всеволожске, пока точно не определена.

Как полагает финансовый директор компании "Евроконсалтинг" (инвестор проекта открытия новых дилерских центров Ford в Санкт-Петербурге) Олег Тиунцов, стоимость Mondeo отечественной сборки может быть ниже цены заграничного аналога на сумму в пределах 1 тыс. долл.

Российский завод Ford был открыт во Всеволожске в 2002г. и стал первым производством в России, полностью принадлежащим и находящимся под управлением международной автомобильной компании. Инвестиции в строительство и расширение предприятия к настоящему моменту достигли 230 млн долл. К лету 2009г. завод планирует расширить свою территорию.