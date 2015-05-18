Финны будут производить трубы под Петербургом

Финансирование проекта ведется из собственных средств компании

Финский производитель инженерных систем для жилых и коммерческих объектов в конце 2015 года планирует запустить в Тосненском районе Ленинградской области завод. Как сообщает «Агентство строительных новостей», производство будет выпускать теплоизолированные трубы Uponor Ecoflex в объеме 1 млн м труб в год. Реализовываться продукция будет как в России, так и за рубежом.

Строительство завода ведется на участке размером 10 тыс. кв. м, который находится в аренде с правом выкупа. Финансирование проекта ведется из собственных средств компании.

«В течение последнего десятилетия российский рынок труб для систем отопления и водоснабжения показывал устойчивый рост. В России существует износ инженерных систем примерно на 60%, поэтому определенно мы можем считать рынок перспективным», – цитирует «Строительный еженедельник» президента и председателя совета директоров компании Uponor Юри Луомакоски.

В компании не назвали конкретный объем инвестиций в этот завод, однако отметили, что на глобальном уровне инвестиции Uponor составляют 35,7 млн евро в год и увеличиваются на 1,8 млн евро ежегодно. Среди этих инвестиций – завод в Северной Америке и в России.

По словам ведущего эксперта УК «Фи­нам Менеджмент» Дмитрия Баранова, потребности в различных трубах в ближайшее время будут лишь увеличиваться, ведь учитывая, что трубы будут производиться для коммунальной инфраструктуры, рынок для такой продукции уже сформирован.

Корпорация Uponor – поставщик по решению задач водоснабжения и внутреннего климата зданий для объектов как жилого, так и коммерческого строительства в Европе и Северной Америке. Компания Uponor является лидером на рынка по трубопроводному оборудованию для муниципальных хозяйств в странах Скандинавии. Акции компании Uponor котируются на Хельсинской фондовой бирже (NASDAQ OMX Helsinki Ltd), Финляндия. Представительство корпорации Uponor в России открылось в 1995 году.