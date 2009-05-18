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Движение по Адмиралтейской наб. ограничат до 25 мая
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Движение по Адмиралтейской наб. ограничат до 25 мая
Санкт-Петербург и область, 18 мая 2009, 14:41
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Движение по Адмиралтейской наб. ограничат до 25 мая
В Санкт-Петербурге 19-25 мая 2009 года будет ограничено движение транспорта в обе стороны Адмиралтейской набережной в связи с проведением дорожных работ. По сообщению пресс-службы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городской администрации, по той же причине с 16 мая по 19 мая вводятся частичные ограничения с сохранением движения в обе стороны по набережной Адмирала Лазарева от улицы Большой Зелениной до Пионерской улицы, по Пионерской улице от набережной до Новоладожской улицы и по Новоладожской улице. 20-21 мая движение на этих магистралях будет перекрыто полностью.

В Санкт-Петербурге 19-25 мая 2009 года будет ограничено движение транспорта в обе стороны Адмиралтейской набережной в связи с проведением дорожных работ. По сообщению пресс-службы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городской администрации, по той же причине с 16 мая по 19 мая вводятся частичные ограничения с сохранением движения в обе стороны по набережной Адмирала Лазарева от улицы Большой Зелениной до Пионерской улицы, по Пионерской улице от набережной до Новоладожской улицы и по Новоладожской улице. 20-21 мая движение на этих магистралях будет перекрыто полностью.

17-24 мая полностью перекрыт Петровский проспект. С 18 мая по 25 мая вводятся ограничения движения по Ленинскому проспекту от проспекта Народного Ополчения до проспекта Стачек. 20, 21, 27 и 28 июня движение на этом участке будет закрыто. 18-26 мая ограничивается проезд в обе стороны Пулковского шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта. По Санкт-Петербургскому шоссе от улицы Буденного до Разводной улицы проезд транспорта будет затруднен с 16 мая по 25 мая, с 14 июня по 20 июля в этой части города будет ограничено движение в обе стороны.

В связи с производством работ по капитальному ремонту дороги c 18 мая по 1 октября 2009 года с поэтапным закрытием в выходные дни будет ограничено движение по улице Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта. На проспекте Бакунина от Полтавской улицы до Невского проспекта будет ограничен проезд по четной стороне без выхода на перекрестки.

В связи с производством работ по прокладке газопровода по Собственному проспекту в Петергофе движение будет затруднено 29-31 мая. По той же причине запрещено движение в поселке Лисий Нос на участках: по Каупиловской улице, по Захарьевской улице от Ореховской улицы до Мирной улицы, по Мирной улице от Захарьевской улицы до Каупиловской улицы.

В связи с производством работ по восстановлению нарушенного благоустройства с 5 июня по 10 июня запрещено движение транспорта по Мастерской улице в Петербурге. Для проведения работ по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 10-26 июня запрещено движение транспорта по улице Шевченко от дома N37 до Шкиперского протока, исключая пересечение улицы Шевченко и Малого проспекта Васильевского острова.

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