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Финансирование строительства ЗСД сократят на четверть
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Финансирование строительства ЗСД сократят на четверть
Санкт-Петербург и область, 18 янв 2010, 16:09
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Финансирование строительства ЗСД сократят на четверть
Утвержденный объем финансирования строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД) из бюджета Санкт-Петербурга на 2010 год снизился на 25% от ранее запланированного и составил 2 млрд 676 млн руб. Об этом РБК сообщили в комитете финансов администрации города. Отметим, ранее городские власти заявляли о планах выделить в текущем году на реализацию проекта 3 млрд 600 млн руб.

Утвержденный объем финансирования строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД) из бюджета Санкт-Петербурга на 2010 год снизился на 25% от ранее запланированного и составил 2 млрд 676 млн руб. Об этом РБК сообщили в комитете финансов администрации города. Отметим, ранее городские власти заявляли о планах выделить в текущем году на реализацию проекта 3 млрд 600 млн руб.

Кроме того, сообщается, что объем финансирования завершения строительства автодороги в 2011 году из бюджета Петербурга составит 4 млрд 644 млн руб., в 2012 году - 3 млрд 765 млн руб.

Из федерального бюджета в текущем году на возведение магистрали будет направлено 7 млрд 300 млн руб.

Западный скоростной диаметр является платной трассой, которая соединит северные районы Петербурга с южными, минуя городскую дорожную сеть. Общая ее протяженность - 46,4 км, из них 28 км предполагается проложить внутри плотной застройки города. По предварительным данным, пропускная способность магистрали составит более 100 тыс. автомобилей в сутки.

Изначально строительство диаметра планировалось завершить в 2010 году, затем сроки окончания работ были перенесены на 2013-й. Общая стоимость проекта превышает 10 млрд долл. Предполагается, что 34% инвестиций будет выделено из средств федерального бюджета, 16% - из бюджета Петербурга, 50% направит концессионер. По последним данным, привлечь концессионера к реализации проекта планируется в 2011 году.

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