Чиновники требуют от "Ленфильма" вернуть деньги за "бабушку"

Чиновники Смольного требуют от "Ленфильма" вернуть деньги за недоснятый фильм "Моя бабушка ведьма". Иск к киностудии на 15 млн руб. будет рассмотрен сегодня в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Чиновники Смольного требуют от "Ленфильма" вернуть деньги за недоснятый фильм "Моя бабушка ведьма". Иск к киностудии на 15 млн руб. будет рассмотрен сегодня в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявление было подано чиновниками еще в августа этого года. Их недовольство связано со срывами сроков контракта на съемку фильма. Как заявлял истец, комитет по культуре Смольного перечислил киностудии 15 млн руб., однако киностудия свои обязательства не выполнила.

Интересно, что "Ленфильм" подал ответный иск о признании недействительным иска комитета о взыскании всей суммы субсидии, аргументируя это тем, что большая часть фильма все-таки была уже отснята.

К слову сказать, это не единственная судебная история, связанная с легендарной киностудией. За последние год арбитраж уже удовлетворил несколько исков к "Ленфильму", в частности, в сентябре суд признал долг киностудии перед ГУП "ТЭК СПб" на 1,4 млн руб. При этом на стадии рассмотрения находится еще 4 иска по долгам киностудии от различных компаний на общую сумму более 20 млн руб., включая и заявление комитета по культуре о возврате субсидии в размере 15 млн руб.

В последние годы киностудия переживает серьезный кризис. Правительство только в 2012г. решило обратить внимание на ситуацию и попытаться исправить ее. Для этого был переизбран совет директоров ОАО "Киностудия "Ленфильм". В итоге председателем совета был выбран кинорежиссер Федор Бондарчук, генеральным директором стал Эдуард Пичугин.