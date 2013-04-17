Задержанный петербуржец повесился практически на глазах у полицейских

В Петербурге в отделе полиции повесился задержанный. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится служебная проверка.

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В Петербурге в отделе полиции повесился задержанный. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится служебная проверка.

Инцидент произошел накануне, 16 апреля, около 20:00 мск. Участковый уполномоченный полиции проверял сигнал о драке в одной из квартир дома в переулке Макаренко. Как оказалось, конфликт произошел между хозяином квартиры, 37-летним ранее неоднократно судимым мужчиной, и его гостем.

Полицейский задержал хозяина квартиры и доставил для разбирательства в отдел полиции. Второй участник драки был госпитализирован в больницу. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Во время ожидания помещения в камеру для административно задержанных мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на батарее с помощью шнурков от обуви. Как сообщают в полиции, обнаружившие его стражи порядка попытались оказать задержанному экстренную доврачебную помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Внимание общественности к смертям задержанных в полицейских участках приковала трагедия в петербургском отделе полиции в январе прошлого года. Тогда сотрудниками УМВД РФ по Невскому району города по подозрению в свершении грабежа был задержан 15-летний подросток, который сразу же после "разговора" с полицейскими скончался. По подозрению в избиении жертвы были задержаны двое полицейских.

Кроме того, этот скандал стоил места не только непосредственному руководству агрессивных стражей порядка, но и тогдашнему начальнику главка Михаилу Суходольскому. После этого страну потрясла история с гибелью задержанного в отделе полиции "Дальний" в Казани. Перед смертью он успел рассказать родственникам, что его избили и изнасиловали бутылкой из-под шампанского.

В результате в столице Татарстана прошли митинги против полицейского произвола. ОП "Дальний" был расформирован, а виновные в смерти мужчины – уволены и арестованы.

Однако не всегда вина в смерти задержанных лежит непосредственно на полицейских. Самоубийств в отделах полиции также происходит немало. Один из самых резонансных инцидентов произошел в мае 2012г. в столице Калмыкии Элисте. По данным МВД, задержанный 1964года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, убил себя ударами головы об пол.

В феврале этого года широкий резонанс получило самоубийство 23-летней девушки в одном из полицейских участков Тувы. Она была задержана за мелкое хулиганство.