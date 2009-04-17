Г.Боос заработал в 30 раз больше Д.Медведева

Губернатор Калининградской области Георгий Боос, вслед за президентом, премьер-министром и коллегами, опубликовал сведения о доходах за 2008 год. Оказалось, что глава "янтарного" края получил совокупный доход почти в 30 раз больший, чем Дмитрий Медведев.

Губернатор Калининградской области Георгий Боос, вслед за президентом, премьер-министром и коллегами, опубликовал сведения о доходах за 2008 год. Оказалось, что глава "янтарного" края получил совокупный доход почти в 30 раз больший, чем Дмитрий Медведев.

Так, согласно представленным данным, совокупный доход губернатора составил 122 млн 370 тыс. 920 руб. В то время как доход по основному месту работы Д.Медведева в 2008 году был равен 4 млн 139 тыс. 726 руб.

В период с 1 января по 31 декабря 2008 года заработок Г.Бооса по основному месту работы в прошлом году составил 841 тыс. 572 руб., доход от вкладов в банках и кредитных организациях - 12 млн 590 тыс. 440 руб., доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях - 105 млн 438 тыс. 953 руб. Кроме того, Г.Боос получил 3 млн 500 тыс. руб. от продажи своей доли уставного капитала ООО "Опора Инжиниринг".

В личной собственности губернатора области находятся: индивидуальный жилой дом в Московской области общей площадью 569,5 кв. м с земельным участком в 2 тыс. 420 кв. м, гараж в Москве площадью 16,5 кв. м, баня в Московской области общей площадью 41 кв. м, расположенные там же земельные участки общей площадью 60 тыс. 034 кв. м, а также индивидуальный жилой дом в Калининграде общей площадью 691,6 кв. м с земельным участком в 655 кв. м.

Г.Боос владеет двумя автомобилями "Волга", мотоциклами Suzuki, Honda и Ява 350/360, водным катером Galeon-530 FLY, лодкой Zodiac Classic Mark 1ST, гидроциклом Yamaha VX-700, а также снегоходом с прицепом Yamaha.

В декларации отмечается, что доход, полученный губернатором по основному месту работы, был полностью перечислен на счета детских домов Калининградской области.

Отметим, что на этой неделе "отчиталась" и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Согласно представленным данным, градоначальница заработала всего 1 млн 716 тыс. 854 руб. Она владеет квартирами в Москве площадью 204,8 кв. м, в Петербурге площадью 290,3 кв. м и загородным домом в Московской области площадью 186,4 кв. м. Кроме того в собственности В.Матвиенко числится земельный участок в Московской области площадью 3,6 тыс. кв. м.

Глава Северной столицы также имеет счета в банках России на общую сумму 2 млн 898 тыс. руб. Однако на имя главы города не записано ни одного автомобиля.