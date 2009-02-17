В "Ашане" обнаружено 140 кг опасных морепродуктов

В Москве по факту продажи в одном из подразделений сети гипермаркетов "Ашан" некачественной продукции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.

В Москве по факту продажи в одном из подразделений сети гипермаркетов "Ашан" некачественной продукции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Установлено, что выставленные для продажи пивные наборы из семги и осетра, икра лососевая и форелевая, крабовые консервы и устрицы не соответствовали гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, вследствие чего были признаны экспертами опасными для здоровья граждан. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По некоторым данным, общий объем изъятой продукции гипермаркета, находящегося на Красносельской ул., составил 140 кг. В частности, специалисты обнаружили крупную партию колбасы с явными признаками порчи и полуфабрикаты плохого качества. На рыбе горячего копчения отсутствовала маркировка. Специалисты также нашли 15 банок лососевой икры, просроченной на 10 суток.

В результате проверки вся изъятая продукция была отправлена на утилизацию. Штраф, который должно заплатить руководство магазина, составит 20 тыс. руб. Это максимальный штраф, который могли наложить специалисты за указанные нарушения.

По данным столичного правительства, ежегодно в Москве выявляется более 10 тыс. т продукции, не соответствующей ветеринарным требованиям и опасной для здоровья людей.