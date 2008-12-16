Телеведущего В.Соловьева неизвестные облили краской

Известный телеведущий Владимир Соловьев заявил, что он и политолог Николай Злобин подверглись нападению, передает телеканал "Вести".

Известный телеведущий Владимир Соловьев заявил, что он и политолог Николай Злобин подверглись нападению, передает телеканал "Вести".

По словам В.Соловьева, неизвестные облили краской его и Н.Злобина, а также их автомобили. Инцидент произошел у здания радиостанции "Серебряный дождь". Подробностей телеведущий не сообщил, заявив только, что он уже написал заявление в милицию.

По сообщениям СМИ, группа неизвестных уже не в первый раз собирается у здания радиостанции, ожидая окончания программы "Соловьиные трели", которую ведет В.Соловьев. Сам пострадавший считает, что за этим нападением могут стоять "коррумпированные чиновники или олигархи".