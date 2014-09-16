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Завод GM под Петербургом покинет четверть сотрудников
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Завод GM под Петербургом покинет четверть сотрудников
Санкт-Петербург и область, 16 сен 2014, 18:21
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Завод GM под Петербургом покинет четверть сотрудников
Завод автомобильного концерна General Motors под Санкт-Петербургом переходит на работу в одну смену в неделю и проводит оптимизацию штата специалистов. Эти меры связаны с общей ситуацией на автомобильном рынке России, где с начала года наблюдается снижение продаж, пояснили в компании.
Фото: РБК

Завод автомобильного концерна General Motors под Санкт-Петербургом переходит на работу в одну смену в неделю и проводит оптимизацию штата специалистов. Эти меры связаны с общей ситуацией на автомобильном рынке России, где с начала года наблюдается снижение продаж, пояснили в компании.

«Мы начинаем процедуру прекращения трудовых отношений по соглашению сторон. Она коснется 500 сотрудников из 2 тыс., которые сейчас работают на заводе», – сообщила РБК менеджер по связям с общественностью «Дженерал Моторс Авто» Виктория Чуйкина. Новый режим работы стартует с 1 октября и будет продолжаться вплоть до изменения ситуации на российском автомобильном рынке. В качестве причин приостановки конвейера Чуйкина назвала резкое снижение спроса на производимые машины и рост курса валют.

В конце августа представитель завода GM сообщал, что до конца октября предприятие будет работать по четыре–восемь дней в месяц. Простои были запланированы на периоды с 22 августа по 12 сентября, 19 и 26 сентября, с 29 сентября по 3 октября, а также с 10 по 27 октября. Суточное количество смен планировалось оставить в прежнем объеме: две смены в день.

Ранее петербургский GM останавливал конвейер на 14 дней, с 24 февраля по 28 марта и с 9 по 20 июня. Последняя приостановка работы была запланирована в производственном графике и трактовалась не как простой конвейера, а как выходные дни.

Основной продукцией расположенного в петербургской промзоне Шушары завода General Motors являются две популярные одноплатформенные машины американского концерна – Chevrolet Cruze и Opel Astra. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), они вошли в топ-25 самых продаваемых в России по итогам семи месяцев этого года, но этот показатель существенно ниже, чем за тот же период прошлого года. Если в январе–июне 2014 года было продано 18 769 экземпляров Cruze и 15 019 Astra, то в 2013 году их продажи были выше на 40% и 34% соответственно.

Строительство завода General Motors под Санкт-Петербургом обошлось американской корпорации в $300 млн. Он был открыт в 2008 году, и в настоящее время его мощность составляет около 100 тыс. машин в год. К 2015 году компания планировала увеличить его мощность до 230 тыс. автомобилей в год. Ранее представитель компании отмечал, что приостановка работы не отразится на этих перспективах.

Другие мировые производители в России также вынуждены корректировать производственные планы, исходя из реалий рынка. Небольшие технологические перерывы были на предприятии Peugeot-Citroen в Калуге. Volkswagen (VW), продажи которого в январе–июле просели на 10,5%, первоначально заявил, что адаптирует к спросу выпуск машин без остановок конвейера, однако с 8 сентября на две недели прекратил выпуск автомобилей.

Производство легковых машин в августе 2014 года, по данным Росстата, сократилось на 38,3% по сравнению с августом прошлого года. По сравнению с июлем 2014 года этот показатель упал на 42,1%. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали на 25,8%, а за восемь месяцев – сократились на 12,1% по сравнению с тем же периодом 2013 года.

Теги: автокластер , спб
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