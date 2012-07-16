Французские радикалы подадут в суд на Мадонну за свастику на лбу М.Ле Пен

Во Франции правые радикалы готовятся подать в суд на певицу Мадонну.

Во Франции правые радикалы готовятся подать в суд на певицу Мадонну, передает Би-би-си. Партия "Национальный фронт" заявила о своем намерении подать иск на этой неделе.



Причиной судебного разбирательства станет видеоролик, транслировавшийся на большом экране в ходе концерта певицы в Париже. В нем демонстрировалось лицо лидера партии Марин Ле Пен с нарисованной на лбу свастикой, следом в ролике показывалось лицо человека, похожего на рейхсканцлера Адольфа Гитлера.



Вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо назвал ролик провокацией. Ультраправый "Национальный фронт" не позиционирует себя как организация гитлеристского толка.



Вместе с тем он обильно пользуется антимусульманской риторикой и выступает за выход Франции из Европейского союза и НАТО, за отказ от евро, возвращение к традиционным ценностям, ограничение абортов и ужесточение иммиграционных законов.



На выборах 2012г. "Национальный фронт" получил два места. Таким образом, партия оказалась впервые представлена в парламенте с 1980-х годов.