Питерские лжесвященники предлагали молиться за деньги

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мошенников, которые представлялись служителями Русской православной церкви. За деньги они предлагали отпевать усопших в одной из больниц города и оказывали другие "услуги".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мошенников, которые представлялись служителями Русской православной церкви. За деньги они предлагали отпевать усопших в одной из больниц города и оказывали другие "услуги".

По сообщению пресс-службы ГУВД Петербурга, мошенники обосновались в морге Елизаветинской больницы. За определенную сумму они предлагали свои услуги в отпевании усопших.

Проект махинации был устроен по всем правилам, заметить подлог было крайне сложно. На стене здания висела солидного вида табличка, гласящая, что часовня, в которой лжесвященники проводили обряды, относится к Московской патриархии и благословлена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Кроме того, на территории больницы была незаконно построена церковь, про которую не знают ни в ГБР, ни в ПИБе, ее нет ни на одной карте города.

Действовали злоумышленники с размахом — по Петербургу разместили рекламные плакаты о том, что в Храме Святой Преподобной Великомученицы Елизаветы (так называется эта церковь) выставлены мощи различных святых. Каждый желающий мог за определенную сумму помолиться мощам.

Недостатка в молящихся мошенники не испытывали. Однако, как выяснили милиционеры, мощи указанных в рекламе святых находятся в различных соборах, в том числе и зарубежных, и никогда не покидали их стен.

Как сообщают в ГУВД, руководил группой "священников" бывший священнослужитель, извергнутый из сана игумена в 2003 году за богохульство, и называющий себя "отец Лурье". Жителям Петербурга это имя широко известно. Его обвиняли в создании в интернете "Клуба самоубийц" и доведении до самоубийства нескольких человек. Но дело до суда так и не дошло за недоказанностью.