Прохлада и снег сохранятся до конца недели

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится зимняя прохладная погода. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится зимняя прохладная погода. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

Метеорологи прогнозируют повышение температуры, но только к концу рабочей недели. Пока же выросло только давление, причем довольно значительно, передает Gismeteo.

Отметим, что в воскресенье днем максимальная температура воздуха в Северной столице составила порядка 1 градуса ниже нуля по Цельсию, в Ленобласти холоднее всего было в Николаевском – почти минус 5. Среднесуточная температура в Петербурге оказалась на 1-2 градуса выше обычных значений.

Рано утром в понедельник в городе на Неве отмечалась 10-балльная облачность, местами прошел слабый снег. Температура утром составила около 5 градусов ниже нулевой отметки. Ветер дул с востока, юго-востока со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление достигло 777 мм ртутного столба, влажность составила 98%.

В течение дня берега Невы будут находиться на северо-западной периферии антициклона, погода будет стабильной: облачной, с небольшим снегом. Максимальная температура 15 декабря составит минус 2-4 градуса по Цельсию в Петербурге и минус 1-6 – в Ленобласти. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 3-8 м/с. Давление изменится незначительно.

Во вторник и в течение дня в среду в регионе без осадков, 16 декабря днем температура составит 3-5 мороза, 17 декабря в обед будет минус 1-3 по Цельсию. Скорость и направление ветра существенно не изменятся, давление постепенно будет падать и к вечеру среды достигнет отметки 765 мм рт. ст.

В четверг в Петербурге и Ленобласти вновь ожидается снег, температура воздуха днем составит от -1 до -3 по Цельсию. Южный ветер усилится до 5-9 м/с, давление еще немного понизится и составит 761 мм рт. ст.

В пятницу должно заметно потеплеть – до 2-4 градусов выше нуля днем и 3-5 тепла к вечеру. Осадки продолжатся, но уже в виде дождя. Ветер южных направлений по-прежнему будет довольно сильным. Атмосферное давление вновь начнет расти и днем 19 декабря составит 765 мм рт. ст.