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Наркополиция лишила Московский район Петербурга амфетамина
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Наркополиция лишила Московский район Петербурга амфетамина
Санкт-Петербург и область, 15 окт 2013, 18:01
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Наркополиция лишила Московский район Петербурга амфетамина
В Московском районе Петербурга ликвидирована лаборатория по производству амфетамина. Об этом сегодня сообщают в Управлении федеральной службы контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Фото: gnk.spb.ru

В Московском районе Петербурга ликвидирована лаборатория по производству амфетамина. Об этом сегодня сообщают в Управлении федеральной службы контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти на нарколабораторию правоохранителям удалось благодаря наблюдению за неким петербуржцем 1981 года рождения. Наркополицейские заподозрили его в производстве и сбыте психотропного вещества. Работа оперативников была осложнена тем, что мужчина применял особые меры конспирации: часто менял сотовые телефоны, автомобили, на которых передвигался, и даже квартиры, где производил наркотик.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить новый адрес, где располагалась лаборатория. В результате обыска в этой квартире (д. 29 по улице Типанова) сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли более 40 г готового амфетамина.

Кроме того, оперативники обнаружили специальное лабораторное оборудование и около двух литров промежуточного продукта. По оперативной информации, оборот амфетамина, произведенного в этой квартире, в месяц мог достигать до 0,5 кг.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСКН приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на установление лиц, причастных к данной лаборатории.

Недавно, 4 октября, в Всеволожском районе Ленобласти была ликвидирована другая крупная подпольная лаборатория по производству амфетамина. Следуя по цепочке, ведущей от мелких сбытчиков, оперативники наркоконтроля сумели установить группу лиц, предположительно занимавшихся производством и сбытом наркотика. Сбыт осуществлялся не только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и в других регионах России.

Преступная группа насчитывала 6 активных участников 1980-1984 годов рождения, между которыми были четко распределены обязанности. Так, в группе были два организатора, сбытчики, поставщик химреактивов и "химик".

Лаборатория располагалась в "Русской деревне" в съемном доме. В ходе обыска наркополицейские обнаружили там несколько десятков единиц лабораторного оборудования, 3 кг амфетамина и около 300 кг прекурсоров, а также пресс для изготовления таблеток амфетамина. По оценкам экспертов, мощность лаборатории составляла до 30 кг амфетамина в неделю.

Стоит отметить, что в последнее время амфетамин становится все более популярным наркотиком в Петербурге и Ленобласти. Об этом свидетельствую статистические данные УФСКН. Так, за январь-июль текущего года было изъято на 232% больше психотропных веществ, чем за аналогичный период прошлого года (943 кг против 283 кг соответственно). При этом, например, по героину наблюдается спад - 69,2%. Всего в сфере оборота наркотиков за указанный период было зафиксировано почти 10 тыс. преступлений, рост по сравнению с прошлым годом составил 16,5%.

Теги: УФСКН , амфетамин , наркотики
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