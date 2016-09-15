Туризм по понятиям: почему не все могут зарабатывать на китайцах

Санкт-Петербург. Китайские туристы (Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс)

По данным комитета по развитию туризма Смольного, за восемь месяцев 2016 года число гостей из КНР в Петербурге выросло на 72%. Теоретически это создает блестящие перспективы для бизнеса, специализирующегося на обслуживании этой аудитории. Однако на практике извлечь выгоду из удачной конъюнктуры получается далеко не у всех. Как рассказали РБК Петербург представители туристических компаний, в отрасли искусственно создаются как формальные, так и неформальные препятствия для доступа на рынок.

Особые гости

Межправительственным соглашением России и Китая от 2000 года был введен безвизовый въезд для туристов двух стран, если они путешествуют в группах от 5 до 50 человек. Обслуживать эти группы вправе только уполномоченные организации. Их список хранится в Специализированной информационной системе (СИС) Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) и ежегодно обновляется.

Теоретически для того, чтобы попасть в список СИС, российским турфирмам необходимо подать в Ростуризм заявку. К работе с китайскими туристами допускаются компании, у которых есть лицензия на международную туристическую деятельность и опыт работы не менее 3-х лет. Однако, по словам некоторых участников рынка, попасть в этот список на практике получается далеко не у всех.

Как рассказала РБК Петербург генеральный директор ООО «БестДрайв» Кира Журавская, более полутора лет назад ее компания представила необходимые документы в Ростуризм и была включена в приказ Ростуризма о формировании списка. Однако в действительности право работать с туристами из КНР она получила только сейчас — после вмешательства ФАС.

По понятиям

Официальные власти объясняют задержки в процессе включения новых компаний в СИС медлительностью китайских партнеров. В разговоре с РБК Петербург советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева объяснила, что составленный Ростуризмом список уполномоченных российских турфирм обязательно должен быть утвержден китайской стороной. С. Сергеева приводит пример, что на списке, который российская сторона подготовила еще в 2015 году, китайцы поставили визу только в июне 2016 года.

Впрочем, по словам некоторых участников туристического рынка, версия о медлительности китайцев является частью бизнес-модели, созданной самими чиновниками. Так, руководитель одной из петербургских турфирм, оказавшихся «в листе ожидания» СИС, рассказала РБК Петербург, что в ответ на вопрос, почему ждать подтверждения приходится так долго, в Ростуризме ей устно порекомендовали обратиться за консультацией в туристическую ассоциацию «Мир без границ», в которой якобы можно неофициально купить право работать с китайцами.

Туристическая ассоциация некоммерческое партнерство «Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ» (НП «ОМИТ «Мир без границ» — Ассоциация) представляет собой объединение компаний в сфере российско-китайского туризма. Она была создана в 2002 году туроператорами «Академсервис», «Интурист», «КМП» и «Экспресс Лайн Трэвел».

Согласно официальной информации, размещенной на сайте Ростуризма, все учредители «Мира без границ» уже имеют право заниматься китайскими группами. «По документам, с китайскими группами работают компании-учредители «Мира без границ». Но фактически я могла взять этих туристов, заплатив по 15 долларов за каждого», — рассказывает собеседник РБК Петербург.

Гендиректор ООО «ТК «Коминтур» Алексей Тихомиров, компания которого была включена в СИС только в июле 2016 года, подтвердил, что такая услуга на рынке есть, но сам он ею не пользовался. «Я слышал, что такая услуга на рынке присутствует. Оказывается ли она учредителями «Мира без границ» — сказать точно не могу. Порядок цен похож на правду — около 15 долларов», — добавляет А. Тихомиров.

Корреспондент РБК Петербург опросила компании-учредители «Мира без границ». В «Интуристе» ответили, что руководство на совещании. Управленцы «Экспресс Лайн Трэвел» оказались не в России. В «КМП» отказались отвечать на вопросы устно. Финансовый директор «Академсервиса» Александр Курносов сказал, что не оказывает платных посреднических услуг. Сведения о наличии такой услуги у других компаний-учредителей «Мира без границ» А.Курносов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. Во все эти компании РБК Петербург отправил запросы.

На данный момент в ассоциацию «Мир без границ» входит 180 предприятий туристической сферы. На официальном сайте ассоциации не указывается, сколько стоит членство, но по данным К. Журавской, при вступлении в ассоциацию компания должна заплатить 50 тыс. руб. Ежегодный взнос составляет 20 тыс. руб. В разговоре с корреспондентом РБК Петербург исполнительный директор «Мира без границ» Светлана Пятихатка подтвердила эти цифры.

Вмешательство ФАС

Показательно, что проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проведенная по заявлению К. Журавской о нарушении антимонопольного законодательства, обнаружила, что необходимость подтверждения списка СИС со стороны Китая в соглашении от 2000 года не прописана, сообщается на сайте ФАС. «Когда мы стали связываться с ФАС и прокуратурой, Ростуризм разослал через «Мир без границ» «молнию», в которой 363 туроператора получили реальное право обслуживать группы китайских туристов, въезжающих на безвизовой основе. Якобы китайская сторона прислала подтверждение», — рассказывает К. Журавская.

Однако проверка ФАС установила, что это «подтверждение» «необоснованно препятствует осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами». 3 августа 2016 года ФАС опубликовал предупреждение Ростуризму с требованием исключить из приказа пункт, вводящий обязательное подтверждение китайской стороной готовности к работе с российскими турорганизациями. Ростуризм подчинился и, как говорится в официальном сообщении на сайте организации, соответствующий пункт был из приказов исключен.

Навязанный посредник

Однако, как выяснил РБК Петербург, китайское одобрение не единственный барьер, с которым сталкиваются туркомпании, желающие работать с группами из КНР.

Как рассказала К. Журавская, турфирмы, встречающие своих клиентов на границе, вынуждены платить посреднику, который связан с «Миром без границ», — ООО «МВК-Сервис».

«На пунктах пропуска от нас требовали сопровождающего от «МВК-Сервис», хотя нигде не написано, что именно так должны передаваться списки, — утверждает К. Журавская. — «МВК-Сервис» предлагала турфирмам развозить списки туристов по таможенным пунктам пропуска примерно за 300 руб. с человека, хотя туроператор в состоянии это сделать сам».

Гендиректор ООО «МВК-Сервис» Оксана Мак Кристиан в разговоре с РБК Петербург опровергла эту сумму. «Мы оказываем комплексную услугу. Это и консультация, и доставка документов — мы полностью ведем дело клиента на основании доверенности. Туркомпании могут сами этим заниматься, но это очень трудозатратно, поэтому услуга пользуется популярностью», — разъясняет гендиректор компании.

«Никакого ограничивающего фактора не существует, — говорит в свою очередь советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева. — Туроператор имеет право сам доставить документы на пограничный пункт. «МВК-Сервис» может предлагать дополнительные услуги, которые не являются обязательными».

«Мир без границ» и «МВК-Сервис» связаны с Ростуризмом не только тесными деловыми отношениями. Член совета «Мира без границ», а ранее председатель правления Ассоциации, Иван Введенский до этого занимал пост советника руководителя Ростуризма. ООО «МВК-Сервис», по данным портала kartoteka.ru, принадлежит Татьяне Введенской, жене И. Введенского. Сотрудники компаний подтвердили их родство. На странице в соцсети Т.Введенской есть совместные фотографии с мужем с подписью «25 лет вместе». Связь между юрлицами еще более тесная — офисы организаций делят один адрес: г. Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1.

Китайские друзья

Тесное сотрудничество «Мира без границ» и семьи Введенских не ограничивается приграничными вопросами. В 2014 году по инициативе «Мира без границ» Ростуризм запустил разработанную ассоциацией программу China Friendly» («дружественный Китаю»). Как следует из ее презентации, программа призвана создать комфортную среду пребывания для китайских туристов.

Участники могут получить знак качества China Friendly — «независимое подтверждение оказания услуг высокого качества и соответствия потребностям китайских туристов».

Оператором программы, согласно официальным документам China Friendly, является ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг», также принадлежащее Т. Введенской (по данным kartoteka.ru).

По данным К. Журавской, за право на участие в этой программе предприниматели платят 50-70 тыс. руб. Специалист по связям с общественностью «Мира без границ» Анна Домрачева на запрос РБК Петербург письменно ответила, что компания, желающая пройти сертификацию China Friendly, оплачивает только услугу консультантов программы. Письмо РБК Петербург, с вопросом о стоимости этих услуг А. Домрачева оставила без ответа. В то же время, в презентации программы указывается, что консультация специалиста по программе China Friendly оказывается бесплатно.