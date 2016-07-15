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Рособрнадзор «заморозил» аккредитации трех петербургских вузов
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Рособрнадзор «заморозил» аккредитации трех петербургских вузов
Санкт-Петербург и область, 15 июл 2016, 13:00
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Рособрнадзор «заморозил» аккредитации трех петербургских вузов
Фото: Алексей Светлов/Интерпресс

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила действие государственной аккредитации нескольких петербургских вузов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, приостановлено действие государственной аккредитации программ высшего образования Санкт-Петербургского института экономики, культуры и делового администрирования. Кроме того, ведомство приостановило действие госаккредитации по направлению «Экономика и управление» Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и по трем программам («Экономика и управление», «Гуманитарные науки», «Информатика и вычислительная техника») Санкт-Петербургского института управления и права.

В отделе маркетинга и рекламы СПбГУТ РБК Петербург подтвердили, что на сегодняшний день временно приостановлено действие государственной аккредитации образовательной деятельности университета по трем программам. «Университету предписано в срок до 12 августа 2016 г. устранить недостатки в реализации образовательных программ, после чего будет принято решение о возобновлении аккредитации», - говорится в сообщении. В университете добавили, что образовательная деятельность по указанным образовательным программам продолжается в полном объеме в соответствии с бессрочной лицензией.

В данный момент РБК Петербург ожидает комментарий от пресс-служб остальных петербургских вузов.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае его аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В случае приостановления или лишения действия госаккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации госаккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся (с их письменного согласия) в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением условий обучения (формы и курса, а также стоимости).

Приостановка действия госаккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора. Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза.

За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав обучающихся, в том числе, права на перевод в случае приостановления действия госаккредитации, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательстве РФ порядке.

Автор: Алена Рангаева.
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