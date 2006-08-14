Цены на жилье в спальных районах Петербурга растут на 10-15% в месяц

В Санкт-Петербурге продолжается рост цен на жилье. По данным Центрального агентства недвижимости, на первоначальном этапе подорожания (март 2006г.) рост цен на вторичном рынке петербургской недвижимости опережал темпы роста стоимости жилья на первичном рынке. В настоящий момент на обоих рынках цены растут одинаково быстро - примерно на 4% в неделю.

В Санкт-Петербурге продолжается рост цен на жилье. По данным Центрального агентства недвижимости, на первоначальном этапе подорожания (март 2006г.) рост цен на вторичном рынке петербургской недвижимости опережал темпы роста стоимости жилья на первичном рынке. В настоящий момент на обоих рынках цены растут одинаково быстро - примерно на 4% в неделю.

По наблюдению заместителя директора Центрального агентства недвижимости Дмитрия Кирюшкина, быстрее всего дорожает ранее дешевое и не самое качественное жилье на окраинах города - в Купчино, в Невском районе (улица Дыбенко, улица Коллонтай, проспект Большевиков и т.д.). Рост цен на жилье в этих районах может составлять до 10%-15% в месяц, стоимость недвижимости в центре Санкт-Петербурга пока растет немного медленнее.

Как отмечает Д.Кирюшкин, в июне 2005г. "можно было купить за 45-50 тыс. долл. хорошую квартиру в новом кирпичном или кирпично-монолитном доме в Выборгском или Приморском районе недалеко от метро". Сегодня, по его словам, даже в так называемых "кораблях" (панельных домах постройки 70-х гг.), которые всегда были для покупателей квартир скорее "запасным вариантом", стоимость однокомнатного жилья сегодня начинается от 70 тыс. долл. Трехкомнатные кирпичные "хрущевки" (общей площадью 60 кв. м) в Красногвардейском и Калининском районах предлагаются за 70-75 тыс. долл.

В среднем по городу минимальные цены однокомнатных квартир на первичном и вторичном рынках сравнялись и составляют сегодня 85 тыс. долл., минимальная стоимость двухкомнатной квартиры на первичном рынке достигла 110 тыс. долл., на вторичном - 96 тыс. долл., трехкомнатной - 125 тыс. долл. и 120 тыс. долл. соответственно. Тем не менее, специалисты отмечают высокий спрос на жилую недвижимость в Петербурге несмотря на непрекращающийся рост цен. Пользуются популярностью даже "хрущевки" на окраинах Фрунзенского района - далеко от станции метро, с окнами, выходящими на железную дорогу и т.д.

Ситуацию усугубляет ограниченность предложения. Если в июне 2005г. на продажу было выставлено 70 тыс. объектов, то в июне 2006г. - только 27 тыс. По мнению специалистов Центрального агентства недвижимости, продавцы "вторички" сознательно "придерживают" жилье. Продавать недвижимость сегодня готовы только те, у кого есть в этом острая необходимость, остальные откладывают сделки до лучших времен.