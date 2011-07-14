Глава Счетной палаты оценил финансовое состояние Северной столицы

Губернатор Валентина Матвиенко встретилась 13 июля 2011г. в Смольном с аудитором Счётной палаты России Михаилом Бесхмельницыным, под руководством которого проводилась проверка Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Губернатор Валентина Матвиенко встретилась 13 июля 2011г. в Смольном с аудитором Счётной палаты России Михаилом Бесхмельницыным, под руководством которого проводилась проверка Комитета финансов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает администрация города.



М.Бесхмельницын выразил полное удовлетворение состоянием городского бюджета и действиями профильного комитета при формировании государственного долга.



По словам аудитора, подобные проверки были проведены более чем в половине регионов России. Однако в Санкт-Петербурге работа с финансами поставлена намного лучше, чем в других субъектах федерации. Более того, некоторые позиции работы комитета финансов, в частности, детальный расчет по обслуживанию долга, Счётная палата намерена рекомендовать другим регионам страны.



В.Матвиенко отметила, что в последние годы Петербург вел либеральную политику в экономической сфере, но при этом придерживался консервативных подходов в финансовой деятельности. Губернатор подчеркнула, что несколько лет назад у города были большие долги, но вместо того, чтобы занимать деньги, правительство Санкт-Петербурга предпочло сначала расплатиться со старыми долгами.



"Мы всегда считали, что надо уметь жить на свои средства, а если и пополнять бюджет, то не путем беспорядочных займов, а конкретной работой",- сказала губернатор. Она также отметила, что проведенная проверка финансового состояния Петербурга – далеко не первая. Управление государственным долгом в нашем городе уже проверяло несколько международных агентств, и каждый раз результаты были положительными.



М.Бесхмельницын отметил, что проведение консервативной долговой политики при соблюдении жесткой финансовой дисциплины позволило, при величине бюджета города в более чем 400 млрд руб., иметь минимальный государственный долг.



Он особо подчеркнул, что бюджет Петербурга рос быстро не потому, что в город пришли крупные налогоплательщики – газовые и нефтяные компании. Проведенная проверка показала, что городской бюджет за счет этих компаний пополняется всего на 10%.



Опережающий же рост доходов происходит за счет тех налогоплательщиков, которые традиционно работают в Петербурге, в частности – представителей малого и среднего бизнеса. "Такого рода политика городского правительства заслуживает одобрения на всех уровнях", - сказал М.Бесхмельницын.