Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,66 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9287,80 +202,20 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,30 -1,82% DJIA 25178,22 -0,62% Nasdaq 7567,47 +0,09% FTSE 7198,61 -0,36%
Застройщикам в Ленобласти добавят новое социальное обременение
Лента новостей
В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика
Застройщикам в Ленобласти добавят новое социальное обременение
Санкт-Петербург и область, 14 фев, 11:20
0
Застройщикам в Ленобласти добавят новое социальное обременение
Александр Дрозденко (Фото: lenobl.ru )

Застройщиков в Ленобласти обяжут за свой счет проводить поисковые работы, если они планируют реализовывать проекты в местах, где в 1941-1945 годах проходили боевые действия. Соответствующий законопроект готовится сейчас в парламенте региона. 

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, задание разработать законопроект властям региона дал лично Владимир Путин. Президент России при этом якобы попросил областных депутатов принять закон не позднее марта 2018 года.

Законопроект предусматривает, что инвестор, собирающийся строить на территории, где велись боевые действия, обязан до начала строительных работ исследовать участок на предмет наличия захоронений, а при их обнаружении — за свой счет провести эксгумацию и захоронение останков на мемориальном кладбище. Как сообщил губернатор, Ленобласть станет пилотным регионом — в дальнейшем аналогичные законопроекты будут приняты и в других субъектах РФ.

Эффективность законопроекта будет зависеть от того, как в нем будет прописана процедура проведения поисковых работ, полагает бывший вице-губернатор Ленобласти по строительству Георгий Богачев. «Все будет зависеть от того, где будут определены эти территории и как будет прописана методика. Я боюсь, что все сведется к формальной экспертизе, которую будут проводить сторонние организации», — опасается Богачев.

В случае если застройщикам действительно придется проводить тщательные изыскания, это может негативно сказаться на рентабельности девелоперских проектов. «Это очередная добавка к себестоимости строительства, которая и так зашкаливает. Однако в условиях ограниченного спроса на жилье застройщики не смогут компенсировать это за счет увеличения цены для покупателя. В совокупности с другими обязательствами это может привести к банкротствам строительных компаний и появлению обманутых дольщиков», — сказал РБК Петербург Богачев.

Напомним, что идея ограничить строительство в местах, где в годы войны проходили бои, в Ленобласти рассматривается не впервые. В марте прошлого года Александр Дрозденко предлагал ввести временный запрет на любую хозяйственную деятельность в местах, где в годы войны проходили сражения. Однако инициатива не получила продолжения, поскольку под запрет в случае введения моратория попала бы треть территории региона.

Автор: Аркадий Поддубный, Ксения Юркина.
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.