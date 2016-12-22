Застройщикам в Ленобласти добавят новое социальное обременение

Александр Дрозденко (Фото: lenobl.ru )

Застройщиков в Ленобласти обяжут за свой счет проводить поисковые работы, если они планируют реализовывать проекты в местах, где в 1941-1945 годах проходили боевые действия. Соответствующий законопроект готовится сейчас в парламенте региона.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, задание разработать законопроект властям региона дал лично Владимир Путин. Президент России при этом якобы попросил областных депутатов принять закон не позднее марта 2018 года.

Законопроект предусматривает, что инвестор, собирающийся строить на территории, где велись боевые действия, обязан до начала строительных работ исследовать участок на предмет наличия захоронений, а при их обнаружении — за свой счет провести эксгумацию и захоронение останков на мемориальном кладбище. Как сообщил губернатор, Ленобласть станет пилотным регионом — в дальнейшем аналогичные законопроекты будут приняты и в других субъектах РФ.

Эффективность законопроекта будет зависеть от того, как в нем будет прописана процедура проведения поисковых работ, полагает бывший вице-губернатор Ленобласти по строительству Георгий Богачев. «Все будет зависеть от того, где будут определены эти территории и как будет прописана методика. Я боюсь, что все сведется к формальной экспертизе, которую будут проводить сторонние организации», — опасается Богачев.

В случае если застройщикам действительно придется проводить тщательные изыскания, это может негативно сказаться на рентабельности девелоперских проектов. «Это очередная добавка к себестоимости строительства, которая и так зашкаливает. Однако в условиях ограниченного спроса на жилье застройщики не смогут компенсировать это за счет увеличения цены для покупателя. В совокупности с другими обязательствами это может привести к банкротствам строительных компаний и появлению обманутых дольщиков», — сказал РБК Петербург Богачев.

Напомним, что идея ограничить строительство в местах, где в годы войны проходили бои, в Ленобласти рассматривается не впервые. В марте прошлого года Александр Дрозденко предлагал ввести временный запрет на любую хозяйственную деятельность в местах, где в годы войны проходили сражения. Однако инициатива не получила продолжения, поскольку под запрет в случае введения моратория попала бы треть территории региона.