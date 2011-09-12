Suzuki выкупает свои акции у Volkswagen, разрывая партнерские отношения

Японская автомобилестроительная компания Suzuki Motor выкупит свои акции, принадлежащие немецкому автоконцерну Volkswagen (VW) AG.

Японская автомобилестроительная компания Suzuki Motor выкупит свои акции, принадлежащие немецкому автоконцерну Volkswagen (VW) AG. Об этом 12 сентября 2011г. сообщил глава Suzuki Осаму Судзуки, передает Quote.rbc.ru по данным Reuters.



Напомним, VW принадлежат 107,95 млн обыкновенных акций японской компании, что составляет 19,9% общего числа ее ценных бумаг. Buyback обойдется Suzuki приблизительно в 2,08 млрд долл.



Ранее 12 сентября 2011г. Suzuki Motor объявила, что хочет разорвать соглашение о стратегическом партнерстве с VW, заключенное в декабре 2009г. Поводом к этой инициативе послужили обвинения со стороны VW в том, что Suzuki нарушила условия партнерского соглашения, договорившись о поставках двигателей Fiat для кроссовера Suzuki SX4.