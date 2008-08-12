Северная Осетия просит признать независимость Южной

Парламент Республики Северная Осетия-Алания принял текст обращения к президенту России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Сергею Миронову и председателю Государственной думы Борису Грызлову с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Южной Осетии.

Парламент Республики Северная Осетия-Алания принял текст обращения к президенту России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Сергею Миронову и председателю Государственной думы Борису Грызлову с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Южной Осетии.

Как сообщили РБК в республиканском парламенте, депутаты призвали международные правовые организации приступить к сбору доказательств преступных действий руководства Грузии. Также парламентарии решили создать депутатскую группу из пяти человек, которая займется "сбором фактов геноцида в отношении осетинского народа".

Напомним, ранее власти Южной Осетии и Абхазии уже обращались с аналогичными просьбами к руководству России. Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты сегодня также заявил, что будет добиваться соединения непризнанной республики с Северной Осетией, входящей в состав России.

"Мы малочисленный, разделенный народ, это большая гуманитарная проблема", - сказал он. Также Э.Кокойты заявил журналистам, что поддерживает решение России о завершении операции по понуждению Грузии к миру.

Ранее во вторник Д.Медведев заявил, что принял решение о завершении операции по понуждению Грузии к миру. Глава государства на встрече с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым и начальником Генштаба РФ Николаем Макаровым отметил, что цель данной операции "достигнута, безопасность российских миротворческих сил и гражданского населения восстановлена". Д.Медведев подчеркнул, что в настоящее время "агрессор наказан и понес значительные потери, его вооруженные силы дезорганизованы".

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