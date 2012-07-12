СК не будет возбуждать дело против С.Удальцова по заявлению журналистки НТВ

Следственный комитет РФ отказал журналистке телеканала НТВ Елене Жигулиной в возбуждении уголовного дела против оппозицинера Сергея Удальцова и его адвоката Виолетты Волковой.

Следственный комитет РФ отказал журналистке телеканала НТВ Елене Жигулиной в возбуждении уголовного дела против оппозицинера Сергея Удальцова и его адвоката Виолетты Волковой. Как написал С.Удальцов в своем микроблоге в Twitter, при этом СК отказался возбуждать дело о незаконном проникновении в жилище в отношении самой журналистки.



С.Удальцов напомнил, что репортер НТВ пыталась обвинить его и В.Волкову в незаконном лишении свободы. "На этот раз провокация сорвалась. В то же время СК отказался возбуждать дело против Жигулиной за незаконное проникновение в жилище. Таким образом, СК занял позицию "ни нашим, ни вашим", хотя противозаконность действий Жигулиной очевидна", - заявил координатор "Левого фронта".



Согласно заявлению девушки, работающей на телевидении, 11 июля 2012г. во время обысков в квартире С.Удальцова оппозиционер запер ее у себя дома. Е.Жигулина производила съемки около квартиры оппозиционера. Внутрь помещения, где до этого проходил обыск, корреспондент НТВ якобы зашла с разрешения самого С.Удальцова, который в тот момент находился на кухне, а входная дверь была открыта.



Перед тем как зайти, Е.Жигулина спросила: "Сергей, мы хотели бы интервью с Вами, можно зайти?" В ответ С.Удальцов крикнул из глубины квартиры: "Да-да". Как только корреспондент перешагнула порог, за ней зашли супруга С.Удальцова Анастасия и его адвокат В.Волкова. Они сразу же заявили, что журналистка проникла в помещение без разрешения хозяев и теперь находится у них под арестом.



Адвокат схватила за руку журналистку. У Е.Жигулиной пытались отобрать телефон и портативную камеру, однако журналистке удалось связаться с полицией. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД освободили репортера.



Канал НТВ заявляет, что таким образом были нарушены сразу несколько статей УК РФ (от "незаконного лишения свободы" (ст.27 УК РФ) до "воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста" (ст.144 УК РФ). Соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы.



Сам С.Удальцов заявляет, что он не давал разрешения журналистке зайти в квартиру, а девушка просто лжет. Оппозиционер отмечает, что он не видел, как она вошла. В квартире же Е.Жигулина производила незаконную съемку. Ее действия могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ "незаконное проникновение в жилище" и "вмешательство в частную жизнь" (ст.137-139). По мнению С.Удальцова, этот инцидент является очередной провокацией против него.