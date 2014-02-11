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У председателя областной думы нашли "криминальный багаж"
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У председателя областной думы нашли "криминальный багаж"
Санкт-Петербург и область, 11 фев 2014, 18:23
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У председателя областной думы нашли "криминальный багаж"
В отношении председателя Мурманской областной думы пятого созыва Василия Шамбира возбуждено второе уголовное. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Фото: duma-murman.ru

В отношении председателя Мурманской областной думы пятого созыва Василия Шамбира возбуждено второе уголовное. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

На этот раз В.Шамбира подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2007г. по май 2009г., он, являясь акционером, членом совета директоров и генеральным директором ОАО "Кандалакшский опытный машиностроительный завод" (КОМЗ), вместе с неустановленными пока лицами, похитил не менее 26 млн руб., принадлежащих ЗАО "БАРЕНЦБАНК" (в настоящее время - ОАО "ОФК Банк" БАРЕНЦ в Мурманске).

Дело возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее В.Шамбиру было предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Следствие считает, что он похитил 42 млн руб.

Ежемесячно В.Шамбир по фиктивным основаниям (аванс, заработная плата, отпускные, окончательный расчет, квартальная премия) выписывал чеки на имя доверенного лица, а затем давал указания о снятии денежных средств, поступавших на счет ОАО "КОМЗ".

Кроме того, по версии следствия, подозреваемый незаконно перевел денежные средства вверенного ему предприятия на свой личный счет, открытый в Мурманском филиале одного из коммерческих банков, на общую сумму более 1,5 млн руб.

Сам В.Шамбир, по данным мурманского агентства FlashNord, считает возбуждение второго дела абсурдом. "Если скоро объявят, что я причастен к убийству президента США Кеннеди, то никто не удивится. Все это выходит за все рамки разумного", - цитирует его агентство.

Теги: Мурманск , спб , Шамбир
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