Бастующим работникам завода Ford запретили проводить пикет

Администрация Всеволожского района Ленинградской области запретила профсоюзу завода Ford проводить пикет около территории завода. Как уточнил лидер профсоюзной организации Алексей Этманов, это решение было аргументировано тем, что предприятие является "особо опасным объектом".

Администрация Всеволожского района Ленинградской области запретила профсоюзу завода Ford проводить пикет около территории завода. Как уточнил лидер профсоюзной организации Алексей Этманов, это решение было аргументировано тем, что предприятие является "особо опасным объектом".

Между тем, в понедельник утром бастующие работники автозавода вновь собрались около его проходной. По информации профсоюзного лидера, к стенам предприятия пришли порядка 300 человек.

Отметим, что в конце ноября с.г. прокуратура Ленинградской области привлекла организаторов одного из прежних пикетов к административной ответственности. На зачинщиков акции протеста были наложены штрафы из-за того, что руководство Всеволожского района не было заранее предупреждено о пикете.

Тем временем, на понедельник, 10 декабря, намечен очередной раунд переговоров профсоюза завода с администрацией компании. Однако, как подчеркнул А.Этманов, до сих пор остается не ясным, состоится ли встреча.

Во время последних переговоров, состоявшихся 5 декабря, стороны вновь не смогли придти к каким-либо договоренностям по ключевым вопросам. Руководство Ford Motor Company предложило увеличить зарплату с 1 марта 2008г. на 11% с учетом прогнозируемой инфляции. Однако, как отметил А.Этманов, "это нельзя считать реальным повышением зарплаты". Сейчас бастующие работники автозавода требуют увеличения существующих заработков на 35%.

Рабочие всеволожского предприятия начали предупредительную забастовку 7 ноября в полночь. Однако рабочий процесс на заводе был возобновлен в тот же день, поскольку по решению Ленинградского областного суда акция была признана незаконной.

Второй этап забастовочных действий на автозаводе Ford начался 20 ноября. Работники предприятия приостанавливают и возобновляют забастовку каждые три дня, поскольку, согласно закону, она не может длиться более трех суток.

Согласно официальной информации компании Ford Russia, с 28 ноября на заводе приступили к работе сотрудники, ранее отказавшиеся принимать участие в забастовочных действиях. По данным руководства автозавода, сейчас забастовку продолжают порядка 300 человек, что составляет менее 20% от общего числа работников предприятия. В то же время, по данным профсоюза, в забастовке участвуют порядка 750 человек.