Этой зимой в Петербурге возможны серьезные наводнения

В Санкт-Петербурге наступившей зимой возможны наводнения с значительным подъемом уровня воды в реках и каналах города. Как сообщили РБК в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не исключены двухметровые превышения обычного уровня.

В Санкт-Петербурге наступившей зимой возможны наводнения с значительным подъемом уровня воды в реках и каналах города. Как сообщили РБК в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не исключены двухметровые превышения обычного уровня.

В то же время, специалисты подчеркивают, что прогнозируемые затопления - обычное сезонное явление для города на Неве. Стихийных бедствий в предстоящую зиму ожидать не стоит, однако крупные наводнения "теоретически возможны", отметили в Гидрометцентре.

Вместе с тем, эта зима может стать последней в более чем 300-летней истории Петербурга, когда городу следует готовиться к приходу с северо-западными ветрами большой воды с Балтики. Уже в начале апреля 2008г. планируется завершить строительство комплекса по защите Северной столицы от наводнений. Об этом ранее заявил заместитель руководителя федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Коган.

В то же время, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко посчитала этот прогноз слишком оптимистичным. По ее мнению, комплекс защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе начнет в полном объеме функционировать не ранее, чем к концу 2008г. Однако глава города также признала, что работы по строительству дамбы выполняются с опережением графика. В частности, транспортная функция комплекса защиты Петербурга от наводнений будет полностью обеспечена к 2010г.

Весь проект создания КЗС Петербурга включает в себя 11 защитных дамб: шесть водопропускных и два судопропускных сооружения (С-1 и С-2). Общий бюджет строительства комплекса защитных сооружений до 2010г. составит 55 млрд руб. В том числе в текущем году на возведение дамбы выделено около 26 млрд руб.

Всего на достройку сооружения необходимо 418 млн долл., из которых 245 млн составляет заем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 40 млн долл. - заем Северного инвестиционного банка, 40 млн долл. - заем Европейского инвестиционного банка и 93 млн - средства федерального бюджета РФ.