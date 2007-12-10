Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,53 EUR Нал. 70,60 69,60 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9151,60 -32,80 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,53 -1,47% DJIA 25243,06 -0,37% Nasdaq 7597,06 +0,48% FTSE 7207,59 -0,23%
Этой зимой в Петербурге возможны серьезные наводнения
Лента новостей
«Локомотив» оторвался от «Зенита» в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество
Этой зимой в Петербурге возможны серьезные наводнения
Санкт-Петербург и область, 10 дек 2007, 12:39
0
Этой зимой в Петербурге возможны серьезные наводнения
В Санкт-Петербурге наступившей зимой возможны наводнения с значительным подъемом уровня воды в реках и каналах города. Как сообщили РБК в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не исключены двухметровые превышения обычного уровня.

В Санкт-Петербурге наступившей зимой возможны наводнения с значительным подъемом уровня воды в реках и каналах города. Как сообщили РБК в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не исключены двухметровые превышения обычного уровня.

В то же время, специалисты подчеркивают, что прогнозируемые затопления - обычное сезонное явление для города на Неве. Стихийных бедствий в предстоящую зиму ожидать не стоит, однако крупные наводнения "теоретически возможны", отметили в Гидрометцентре.

Вместе с тем, эта зима может стать последней в более чем 300-летней истории Петербурга, когда городу следует готовиться к приходу с северо-западными ветрами большой воды с Балтики. Уже в начале апреля 2008г. планируется завершить строительство комплекса по защите Северной столицы от наводнений. Об этом ранее заявил заместитель руководителя федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Коган.

В то же время, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко посчитала этот прогноз слишком оптимистичным. По ее мнению, комплекс защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе начнет в полном объеме функционировать не ранее, чем к концу 2008г. Однако глава города также признала, что работы по строительству дамбы выполняются с опережением графика. В частности, транспортная функция комплекса защиты Петербурга от наводнений будет полностью обеспечена к 2010г.

Весь проект создания КЗС Петербурга включает в себя 11 защитных дамб: шесть водопропускных и два судопропускных сооружения (С-1 и С-2). Общий бюджет строительства комплекса защитных сооружений до 2010г. составит 55 млрд руб. В том числе в текущем году на возведение дамбы выделено около 26 млрд руб.

Всего на достройку сооружения необходимо 418 млн долл., из которых 245 млн составляет заем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 40 млн долл. - заем Северного инвестиционного банка, 40 млн долл. - заем Европейского инвестиционного банка и 93 млн - средства федерального бюджета РФ.

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Петербург защитят от наводнений к апрелю 2008г. Санкт-Петербург и область
Финансирование строительства дамбы в 2007г. увеличат на 30% Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.