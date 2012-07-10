Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,73 EUR Нал. 70,56 69,76 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8921,00 -578,00 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,96 -0,81% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
"Русский стандарт" и польская CEDC сольются в обозримом будущем
Лента новостей
След «новичка»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой 23:07, Политика Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея 
"Русский стандарт" и польская CEDC сольются в обозримом будущем
Санкт-Петербург и область, 10 июл 2012, 11:27
0
"Русский стандарт" и польская CEDC сольются в обозримом будущем
Процесс поглощения "Русским стандартом" второго по величине производителя водки в мире - польской CEDC - близок к завершению.

Процесс поглощения "Русским стандартом" второго по величине производителя водки в мире - польской CEDC - близок к завершению. Как пишет сегодня "РБК daily", производитель "Зеленой марки" и "Зубровки" объявил об отставке со всех должностей основателя компании, американца Уильяма Кери. Пост председателя совета директоров в результате достался владельцу "Русского стандарта" Рустаму Тарико, который к тому же получил одобрение на увеличение своего пакета акций почти до 43%.

Сделка по поглощению "Русским стандартом" CEDC, политкорректно именуемая в официальных бумагах "стратегическим альянсом", вступила в финальную стадию. CEDC заявила о подписании финального соглашения с Р.Тарико, предусматривающего пересмотр ряда ранее достигнутых договоренностей в пользу российского бизнесмена.

Первое соглашение о закрытии сделки по объединению водочных гигантов от 23 апреля 2012г. предполагало покупку структурой Р.Тарико компанией Roust Trading Limited допэмиссии CEDC на 30 млн долл. по 5,25 долл. за бумагу, а также выкуп облигаций польской компании с датой погашения 18 марта 2013г. за 70 млн долл. Договор предусматривал возможность дальнейшего обмена этих долговых обязательств на обыкновенные акции CEDC по той же цене. Эта схема позволила бы довести долю Р.Тарико в CEDC до 28%.

Однако в начале июня 2012г. CEDC заявила о пересмотре собственных финансовых результатов за 2009г. и 2010г. из-за обнаружения в отчетности завышения показателей продаж и операционной прибыли на российском рынке на 30-40 млн долл. Неделей позже Р.Тарико дал понять, что собирается воспользоваться этой ситуацией для пересмотра параметров сделки. При этом он не стал скрывать планов по получению контроля над польской компанией "гораздо быстрее, чем за два года".

Накануне стало известно, чего удалось добиться российскому бизнесмену в ходе переговоров с советом директоров CEDC по пересмотру параметров сделки. Р.Тарико сумел снизить цену акций, в которые смогут быть конвертированы находящиеся у него облигации CEDC, а также новые бонды на 210 млн долл., с 5,25 до 3,44 долл. за бумагу. CEDC также предоставит структурам Р.Тарико право выкупить тремя траншами до 10 млн своих дополнительных акций, что доведет долю "Русского стандарта" до 33%. В дальнейшем при получении согласия польских регуляторов порог участия "Русского стандарта" в бизнесе CEDC может быть повышен до 42,9%.

Еще одним шагом на пути к контролю "Русского стандарта" над CEDC стало увольнение со всех постов основателя польской компании, ее президента, CEO и председателя совета директоров Уильяма Кери. "Он сам уходить не хотел, - напомнил "РБК daily" аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. - Он придумывал всякие механизмы сохранения компании у себя - "отравленные пилюли", "парашюты" и т.д. Думаю, что Р.Тарико просто сумел ему объяснить, что, пока он в компании, ничего хорошего ждать не стоит и надо просто уйти".

В результате отставки У.Кери должность и.о.гендиректора компании занял его заместитель Дэвид Бэйли, который сразу же дал понять, что руководство будет искать кандидата на эту должность. Сам Р.Тарико получил пост председателя совета директоров без исполнительных функций. У.Кери будет исполнять роль консультанта на время переходного периода. Также было объявлено о создании наблюдательного органа при совете директоров, который будет отслеживать работу российского менеджмента компании.

Группа компаний "Русский стандарт" принадлежит Рустаму Тарико. В портфель брендов группы входят премиальные водки "Русский стандарт Originals", "Русский стандарт Platinum", "Русский стандарт Gold" и суперпремиальная Imperia. Ежегодно компания продает 2,6 млн коробов в России и в более 75 странах Европы, Америки и Азии.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.