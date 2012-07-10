"Русский стандарт" и польская CEDC сольются в обозримом будущем

Процесс поглощения "Русским стандартом" второго по величине производителя водки в мире - польской CEDC - близок к завершению.

Процесс поглощения "Русским стандартом" второго по величине производителя водки в мире - польской CEDC - близок к завершению. Как пишет сегодня "РБК daily", производитель "Зеленой марки" и "Зубровки" объявил об отставке со всех должностей основателя компании, американца Уильяма Кери. Пост председателя совета директоров в результате достался владельцу "Русского стандарта" Рустаму Тарико, который к тому же получил одобрение на увеличение своего пакета акций почти до 43%.



Сделка по поглощению "Русским стандартом" CEDC, политкорректно именуемая в официальных бумагах "стратегическим альянсом", вступила в финальную стадию. CEDC заявила о подписании финального соглашения с Р.Тарико, предусматривающего пересмотр ряда ранее достигнутых договоренностей в пользу российского бизнесмена.



Первое соглашение о закрытии сделки по объединению водочных гигантов от 23 апреля 2012г. предполагало покупку структурой Р.Тарико компанией Roust Trading Limited допэмиссии CEDC на 30 млн долл. по 5,25 долл. за бумагу, а также выкуп облигаций польской компании с датой погашения 18 марта 2013г. за 70 млн долл. Договор предусматривал возможность дальнейшего обмена этих долговых обязательств на обыкновенные акции CEDC по той же цене. Эта схема позволила бы довести долю Р.Тарико в CEDC до 28%.



Однако в начале июня 2012г. CEDC заявила о пересмотре собственных финансовых результатов за 2009г. и 2010г. из-за обнаружения в отчетности завышения показателей продаж и операционной прибыли на российском рынке на 30-40 млн долл. Неделей позже Р.Тарико дал понять, что собирается воспользоваться этой ситуацией для пересмотра параметров сделки. При этом он не стал скрывать планов по получению контроля над польской компанией "гораздо быстрее, чем за два года".



Накануне стало известно, чего удалось добиться российскому бизнесмену в ходе переговоров с советом директоров CEDC по пересмотру параметров сделки. Р.Тарико сумел снизить цену акций, в которые смогут быть конвертированы находящиеся у него облигации CEDC, а также новые бонды на 210 млн долл., с 5,25 до 3,44 долл. за бумагу. CEDC также предоставит структурам Р.Тарико право выкупить тремя траншами до 10 млн своих дополнительных акций, что доведет долю "Русского стандарта" до 33%. В дальнейшем при получении согласия польских регуляторов порог участия "Русского стандарта" в бизнесе CEDC может быть повышен до 42,9%.



Еще одним шагом на пути к контролю "Русского стандарта" над CEDC стало увольнение со всех постов основателя польской компании, ее президента, CEO и председателя совета директоров Уильяма Кери. "Он сам уходить не хотел, - напомнил "РБК daily" аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. - Он придумывал всякие механизмы сохранения компании у себя - "отравленные пилюли", "парашюты" и т.д. Думаю, что Р.Тарико просто сумел ему объяснить, что, пока он в компании, ничего хорошего ждать не стоит и надо просто уйти".



В результате отставки У.Кери должность и.о.гендиректора компании занял его заместитель Дэвид Бэйли, который сразу же дал понять, что руководство будет искать кандидата на эту должность. Сам Р.Тарико получил пост председателя совета директоров без исполнительных функций. У.Кери будет исполнять роль консультанта на время переходного периода. Также было объявлено о создании наблюдательного органа при совете директоров, который будет отслеживать работу российского менеджмента компании.



Группа компаний "Русский стандарт" принадлежит Рустаму Тарико. В портфель брендов группы входят премиальные водки "Русский стандарт Originals", "Русский стандарт Platinum", "Русский стандарт Gold" и суперпремиальная Imperia. Ежегодно компания продает 2,6 млн коробов в России и в более 75 странах Европы, Америки и Азии.