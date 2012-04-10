Президент Зимбабве Р.Мугабе, правящий более 30 лет, находится при смерти

Зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе находится при смерти в одной из клиник Сингапура.

Зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе находится при смерти в одной из клиник Сингапура. По данным австралийских СМИ, скандально известного президента доставили в Юго-Восточную Азию на частном самолете.



По неподтвержденной информации, Р.Мугабе стало плохо на прошлой неделе. Врачи не смогли установить, чем болен президент, а потому решили переправить его за рубеж. Официальные СМИ Зимбабве утверждают, что на самом деле президент поехал в Сингапур, чтобы помочь своей дочери, которая собирается учиться в местном университете.



По данным WikiLeaks, еще в 2008г. у американских дипломатов была информация о том, что у Р.Мугабе рак простаты. Тогда говорилось о том, что диктатору осталось от 3 до 5 лет жизни.



Предполагается, что в случае смерти Р.Мугабе новым лидером страны станет его ближайший соратник Эммерсон Мнангагва.



Р.Мугабе пришел к власти в 1980г. под знаменем борьбы с колониальным прошлым. Зимбабвийский национализм и кампания по выселению белых фермеров привели к тому, что некогда одна из самых благополучных стран Африки погрузилась в тяжелый экономический кризис: инфляция достигала 100 000%. В отношении чиновников правительства Зимбабве были введены санкции.