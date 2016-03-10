Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,69 EUR Нал. 70,56 69,77 USD Бирж. 56,79 +0,13 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9222,90 -353,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 65,03 -0,70% DJIA 25185,32 -0,59% Nasdaq 7587,00 +0,35% FTSE 7214,76 -0,13%
Эрмитаж откроет отдельный вход для состоятельных посетителей
Лента новостей
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн
Эрмитаж откроет отдельный вход для состоятельных посетителей
Санкт-Петербург и область, 10 мар 2016, 12:30
0
Эрмитаж откроет отдельный вход для состоятельных посетителей
Центральная часть южного фасада Зимнего дворца, Эрмитаж (Фото: Florstein (WikiPhotoSpace))

Эрмитаж к началу летнего сезона 2016 года намерен открыть специальный вход для посетителей, купивших билет в музей через интернет за полную стоимость (почти 600 рублей). Об этом сообщают «Санкт-Петербургские Ведомости» со ссылкой на представителей музея. Льготникам же (в число которых входят все граждане России — для них билет стоит 400 рублей) по-прежнему придется стоять в очереди перед кассой.

Обмен ваучеров

Сейчас, напомним, в сети можно купить виртуальный ваучер Эрмитажа, который не позволяет сразу попасть в музей — прежде его необходимо обменять на бумажный билет со штрихом в специальном киоске, под аркой за Главными воротами Зимнего Дворца. Новая система позволит обладателям интернет-билетов со штрих-кодом не искать киоски, а сразу идти в музей.

Как пишет газета со ссылкой на Александра Галкина, советника гендиректора музея, и Алексея Григорьева, начальника сектора компьютерной техники, новый вход в Эрмитаж (где будет расположено считывающее штрих-коды устройство) расположится в здании Малого Эрмитажа, вдоль которого проходит Шуваловский проезд (в ближайшие месяцы будет открыт).

В Эрмитаже говорят, что если продажа билетов через интернет станет популярной, придется устанавливать на них точное время прохода в музей (пока на интернет-билетах указывается только день визита без точного времени). Кроме того, музей думает над тем, возможно ли в пик туристического сезона ввести посещение по сеансам, на определенное время. Рассматривается также вариант ограничить время посещения самых востребованных залов.

Серьезные проблемы могут возникнуть в пик туристического сезона. Дело в том, что, согласно требованиям противопожарной безопасности, у посетителей должна быть возможность в случае ЧС покинуть здания музейного комплекса за 6,5 минут. Это означает, что в музейных помещениях одновременно не должны находиться более 6,5-7 тыс. человек. Сейчас количество людей, одновременно находящихся в музее, определяется по проданным билетам. В случае массовой покупки билетов через интернет — контролировать поток посетителей будет сложнее, пишет газета.

В таком случае музей могут оборудовать собственными счетчиками посетителей, для каждого помещения будет свой лимит. Точная информация об общем количестве посетителей будет суммироваться на одном компьютере.

«Все это означает, что стоящие в очереди в кассы должны быть психологически готовы к тому, что служба безопасности музея может приостановить продажу билетов до тех пор, пока число зрителей не упадет ниже «красной» семитысячной черты», — пишет газета со ссылкой на своих собеседников.

Цена искусства

Билет в Эрмитаж через интернет продается только за полную стоимость — 580 рублей. Летом Эрмитаж обещает расставить своих администраторов не только во дворе, но и на подходах к нему на Дворцовой площади. В обязанности этих администраторов входит «проводка» желающих купить 600-рублевые билеты к одному из восьми билетных терминалов, расположенных во дворе. Родителей с такими билетами обещают проводить к кассе внутри Зимнего дворца, где они смогут быстро получить бесплатные билеты на детей. Но детей может быть не больше двух на одну семью.

Льготный билет, который обычно приобретают российские граждане, по-прежнему будет стоить 400 рублей. Однако приобрести его можно только в обычной кассе музея, равно как и бесплатный — для студентов и пенсионеров РФ. Проход в Эрмитаж без очереди предоставляется только ветеранам войны, блокадникам, людям с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках.

Автор: Роман Кизыма.
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.