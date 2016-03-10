Эрмитаж откроет отдельный вход для состоятельных посетителей

Центральная часть южного фасада Зимнего дворца, Эрмитаж (Фото: Florstein (WikiPhotoSpace))

Эрмитаж к началу летнего сезона 2016 года намерен открыть специальный вход для посетителей, купивших билет в музей через интернет за полную стоимость (почти 600 рублей). Об этом сообщают «Санкт-Петербургские Ведомости» со ссылкой на представителей музея. Льготникам же (в число которых входят все граждане России — для них билет стоит 400 рублей) по-прежнему придется стоять в очереди перед кассой.

Обмен ваучеров

Сейчас, напомним, в сети можно купить виртуальный ваучер Эрмитажа, который не позволяет сразу попасть в музей — прежде его необходимо обменять на бумажный билет со штрихом в специальном киоске, под аркой за Главными воротами Зимнего Дворца. Новая система позволит обладателям интернет-билетов со штрих-кодом не искать киоски, а сразу идти в музей.

Как пишет газета со ссылкой на Александра Галкина, советника гендиректора музея, и Алексея Григорьева, начальника сектора компьютерной техники, новый вход в Эрмитаж (где будет расположено считывающее штрих-коды устройство) расположится в здании Малого Эрмитажа, вдоль которого проходит Шуваловский проезд (в ближайшие месяцы будет открыт).

В Эрмитаже говорят, что если продажа билетов через интернет станет популярной, придется устанавливать на них точное время прохода в музей (пока на интернет-билетах указывается только день визита без точного времени). Кроме того, музей думает над тем, возможно ли в пик туристического сезона ввести посещение по сеансам, на определенное время. Рассматривается также вариант ограничить время посещения самых востребованных залов.

Серьезные проблемы могут возникнуть в пик туристического сезона. Дело в том, что, согласно требованиям противопожарной безопасности, у посетителей должна быть возможность в случае ЧС покинуть здания музейного комплекса за 6,5 минут. Это означает, что в музейных помещениях одновременно не должны находиться более 6,5-7 тыс. человек. Сейчас количество людей, одновременно находящихся в музее, определяется по проданным билетам. В случае массовой покупки билетов через интернет — контролировать поток посетителей будет сложнее, пишет газета.

В таком случае музей могут оборудовать собственными счетчиками посетителей, для каждого помещения будет свой лимит. Точная информация об общем количестве посетителей будет суммироваться на одном компьютере.

«Все это означает, что стоящие в очереди в кассы должны быть психологически готовы к тому, что служба безопасности музея может приостановить продажу билетов до тех пор, пока число зрителей не упадет ниже «красной» семитысячной черты», — пишет газета со ссылкой на своих собеседников.

Цена искусства

Билет в Эрмитаж через интернет продается только за полную стоимость — 580 рублей. Летом Эрмитаж обещает расставить своих администраторов не только во дворе, но и на подходах к нему на Дворцовой площади. В обязанности этих администраторов входит «проводка» желающих купить 600-рублевые билеты к одному из восьми билетных терминалов, расположенных во дворе. Родителей с такими билетами обещают проводить к кассе внутри Зимнего дворца, где они смогут быстро получить бесплатные билеты на детей. Но детей может быть не больше двух на одну семью.

Льготный билет, который обычно приобретают российские граждане, по-прежнему будет стоить 400 рублей. Однако приобрести его можно только в обычной кассе музея, равно как и бесплатный — для студентов и пенсионеров РФ. Проход в Эрмитаж без очереди предоставляется только ветеранам войны, блокадникам, людям с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках.