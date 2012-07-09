Суд оставил участниц Pussy Riot в СИЗО

Мосгорсуд продлил срок пребывания в СИЗО участницам панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной.

Мосгорсуд продлил срок пребывания в СИЗО участницам панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. В ответ на это, Н.Толоконникова, присутствующая на слушании дела по видеосвязи, подняла листок с цитатой поэта Дмитрия Пригова: "А так не хочется порой за убеждения садиться, а надо!", - сообщают в Twitter сторонницы девушек из арт-группы "Война".



В ближайшее время суд вынесет решение в отношении Екатерины Самуцевич, третьей участницы скандального коллектива, находящейся под стражей.



Напомним, 4 июля суд удовлетворил ходатайство следствия о сокращении сроков ознакомления сторон с материалами дела. По данным полицейских, это обусловлено тем, что обвиняемые Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и их адвокаты "явно затягивают время ознакомления с материалами дела".



В ответ на такое решение все участницы Pussy Riot объявили голодовку. "Суд оставил для знакомства с пятью томами дела два рабочих дня в СИЗО по четыре часа. Свыше 1 тыс. листов за восемь часов", - поясняли в микроблоге арт-группы "Война".



Ранее, выступая с речью в суде, Н.Толоконникова заявляла, что "власть издевается, отводя на знакомство с 1500 листами дела три дня".