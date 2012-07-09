В.Путин выступил за облегчение получения российского гражданства экс-гражданами СССР

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вернуть облегченный порядок предоставления гражданства тем, кто был гражданином СССР и является прямым потомком родившихся в СССР и в Российской империи.

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вернуть облегченный порядок предоставления гражданства тем, кто был гражданином СССР и является прямым потомком родившихся в СССР и в Российской империи. Об этом он сообщил на совещании послов и постоянных представителей РФ в Министерстве иностранных дел.



По мнению президента, "роль соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, требует основательного переосмысления, поскольку многие хотят быть полезными своей исторической Родине, хотят поддержать ее, а наши загранучреждения все-таки недооценивают такой настрой и не в должной мере сориентировали свою работу на этом важном участке".



Стоит отметить, что благодаря инициативе президента на российские паспорта смогут претендовать граждане Польши, Финляндии, США, Ирана и других стран, территории которых в прошлом входили в состав Российской империи.



На совещании В.Путин также заявил, что Россия готова к полной отмене визового режима с Европой и США.



"Облегчение визового режима с выходом на его полную отмену. Российская сторона уже сейчас готова к такому шагу. На встречах с бизнесом из европейских стран мы чаще и чаще слышим требование наших коллег о том, что и европейский бизнес заинтересован в решении вопроса как можно быстрее", - заявил он.



В.Путин считает, что без отмены визового режима "реальное сближение невозможно". Он также напомнил, что недавно в мексиканском Лос-Кабосе "был проведен содержательный разговор с президентом США Бараком Обамой", в ходе которого была подтверждена заинтересованность в решении этого вопроса.