Тревожный прецедент: долгострой в Петербурге обернулся уголовными делами

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Петербургские судебные приставы возбудили семь уголовных дел в отношении гендиректора строительной компании «Норманн» за невыплату компенсаций дольщикам. Среди прочего, бизнесмена заподозрили в злостном уклонении от уплаты долгов.

Злостное уклонение

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Санкт-Петербургу, дознаватели Выборгского районного отдела судебных приставов возбудили в отношении Бориса Бросалина, гендиректора ООО «Норманн», пять уголовных дел по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда) и два — по ст.177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Как писал ранее РБК Петербург, в ноябре 2016 года «Норманн» перенес сроки сдачи девяти своих объектов, объяснив это падением спроса на рынке, банкротством подрядчиков и ростом цен на стройматериалы. В двух объектах срок сдачи был перенесен более чем на год.

После этого дольщики обратились в суд и взыскали с застройщика более 9 млн руб. неустойки, компенсации морального вреда, штрафов и пр. Однако компания так и не выплатила эти деньги. Более того, к тому моменту общий долг ООО «Норманн» составил более 130 млн руб., в основном, перед физическими лицами.

Дело дошло до судебных приставов. В ходе проверки они установили, что гендиректор «Норманна» распорядился сменить реквизиты для перечисления денежных средств по дебиторской задолженности и таким образом избежал ареста счетов и перечисления денег кредиторам.

Dura lex

В пресс-службе «Норманна» сообщили корреспонденту РБК Петербург, что юристы компании ведут «конструктивный диалог» с приставами. «В данный момент идет проверка материалов по заявлению граждан о невыплате неустоек. Умысла на уклонение от выплат у генерального директора компании не установлено, обвинительных заключений никаких в настоящее время не предъявлено. Судебные приставы исполняют свой долг, у юристов компании с ними идет конструктивный диалог», — сказал представитель компании.

По его словам, компания предоставила следствию все документы, доказывающие невиновность генерального директора. Отсутствие денег на выплату неустоек в «Норманне» объяснили тем, что средства дольщиков, привлекаемые на строительство жилья, могут тратиться на строго прописанный перечень дел — «и выплата неустоек в него не входит».

«С другой стороны, неустойки предусмотрены законом. «Норманн» очень жестко контролируют по обоим направлениям, которые вступают в некоторое противоречие друг с другом. Мы не снимаем с себя вины, что оказались в такой ситуации, допустив просрочки по сданному объекту «Десяткино», но хотим отметить, что суровость 214 ФЗ породила целую отрасль бизнеса, в которой юридические компании, с легкостью создавая и даже провоцируя штрафные санкции, идут на все возможные способы давления на компанию-застройщика, чтобы эти штрафные средства получить», — говорится в сообщении «Норманна».

Настораживающий прецедент

Возбуждение уголовных дел из-за невыплаты неустойки дольщикам в отношении гендиректора строительной компании — это настораживающий прецедент для рынка, считает Андрей Тетыш, глава агентства недвижимости АРИН. По его словам, это продолжение политики, которую в последнее время проводят власти. «Маятник качнулся сейчас в другую сторону — если в 90-е годы дольщики были фактически бесправны и оставались наедине со своей проблемой, то теперь застройщики так жестко контролируются законодательством и исполнительной властью, что это уже мешает их работе», — отмечает Тетыш.

По его мнению, взаимодействие между застройщиком и дольщиком должно быть конструктивным: «Уголовные дела достроить дом не помогут». Необходимо отделять жуликов и мошенников от застройщиков с историей и репутацией и помогать им решить проблемы, а не усугублять их, считает Тетыш.