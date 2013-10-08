Финляндия бьет визовые рекорды в Петербурге

Финляндия рассчитывает выдать 1,5 млн туристических виз россиянам по итогам 2013г. Как сообщает yle.fi, это абсолютный рекорд для страны.

Фото: finland.org.ru

Финляндия рассчитывает выдать 1,5 млн туристических виз россиянам по итогам 2013г. Как сообщает yle.fi, это абсолютный рекорд для страны.

По данным портала, львиная доля виз - 1,2 млн - выдается в Петербурге. В других регионах России, даже пограничных с Финляндией, спрос на финские физы значительно меньше. Более того, в Мурманской области Норвегия успешно конкурирует с Финляндией за туристов, предлагая более выгодные условия выдачи виз. По сведениям yle.fi, сделанный в начале года прогноз о выдаче 70 тыс. финских виз до конца года жителям Мурманской области вряд ли осуществится.

Несмотря на это, Финляндия не намерена менять свои условия выдачи виз. Кроме того, финны уверены, что Лапландия все равно будет привлекать больше туристов, чем Северная Норвегия, в частности, из-за более низких цен.

Финские власти, кстати, уже неоднократно говорили о том, что будут предпринимать все возможные усилия для того, чтобы увеличить поток приезжающих туристов. Так, в ближайшее время страна Суоми откроет дополнительные визовые центры в России. Как передает yle.fi со ссылкой на посольства Финляндии в Москве, новые центры появятся в Перми, Омске, Красноярске, Сочи, Краснодаре и Самаре. В настоящее время визовые заявления можно подать в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Препятствием же для роста туризма может лишь стать низкая пропускная способность на границе и необходимость в крупных инвестициях в гостиничный сектор, говорят эксперты.