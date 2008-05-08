День Победы в Петербурге: мероприятия и закрытие дорог

Центральным мероприятием в рамках празднования 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге станет парад Победы - впервые с 1991г. в этом году в нем будет участвовать военная техника. Согласно опубликованной Смольным программе, в 10:00 мск 9 мая состоится торжественное построение войск Ленинградского гарнизона, после чего участники парада пройдут маршем до Дворцовой площади.

Центральным мероприятием в рамках празднования 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге станет парад Победы - впервые с 1991г. в этом году в нем будет участвовать военная техника. Согласно опубликованной Смольным программе, в 10:00 мск 9 мая состоится торжественное построение войск Ленинградского гарнизона, после чего участники парада пройдут маршем до Дворцовой площади.

В 17:00 мск по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади пройдут ветераны и представители городской общественности. В 18:00 в конечной точке маршрута, на главной площади Северной столицы покажут праздничную программу, а в 22:00 мск у стен Петропавловской крепости, как всегда, прогремит салют. В память о Победе весь вечер будут гореть факелы Ростральных колонн.

Праздничные мероприятия 9 мая пройдут не только в центре Петербурга, но и в ряде спальных районов. В частности, на пятницу запланированы театрализованный уличный праздник в акватории реки Оккервиль на Заневском проспекте и народные гулянья в городском саду Колпино.

В субботу, 10 мая, на Дворцовой площади состоится легкоатлетическая эстафета, также приуроченная к 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Масштабный праздник в центре города не обойдется без перекрытия дорог. Как информирует региональное управление ГИБДД, в связи с проведением торжественного марша войск Ленинградского гарнизона начиная с полуночи в ночь с 8 на 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств в центре города. Машины нельзя будет оставлять на Дворцовой площади, Миллионной улице, Дворцовом проезде, Адмиралтейском проезде и одноименном проспекте, на Исаакиевской площади, Конногвардейском бульваре, а также на Большой Морской улице от Невского проспекта до арки Главного штаба.

С 9:00 мск и до окончания военного парада будет закрыт проезд всех видов транспорта по Невскому проспекту (от Дворцовой площади до Малой Морской улицы), Адмиралтейскому и Дворцовому проездам, Миллионной улице и Дворцовой площади. В эти же часы нельзя будет проехать по Конногвардейскому бульвару, Большой Морской улице - от арки Главного штаба до Невского проспекта, а также по Исаакиевской площади - на участке между малой Морской улицей и Адмиралтейским проспектом.

Отвод транспорта будет осуществляться: с Невского проспекта с левым поворотом на Малую Морскую улицу, далее на проезд Декабристов и через Английскую набережную в сторону Благовещенского моста; со стороны Адмиралтейского района - через площадь Труда на Благовещенский мост, с выездом на Университетскую набережную, далее на Кадетскую линию и на Тучков мост; со стороны Петроградского района - с проспекта Добролюбова в сторону Кронверкской набережной и далее на Троицкий мост; со стороны Центрального района - с Садовой улицы и с Литейного проспекта на Троицкий мост и Литейный мост.

Кроме того, в связи с проведением шествия ветеранов войны и представителей общественности по Невскому проспекту с 00:00 мск 9 мая будет запрещена парковка транспорта на Лиговском проспекте (от площади Восстания до Ковенского переулка, а также Греческой площади). На этом участке с 15:30 до 17:00 мск будет перекрыто движение всех видов транспорта. С 17:00 мск до 18:00 мск запретят движение всех видов транспортных средств по Невскому проспекту на участке от площади Восстания до Дворцовой площади. Движение здесь восстановят по мере прохождения колонны.

Отвод транспорта будет осуществляться: с Гороховой улицы на Адмиралтейский проспект с левым поворотом в сторону проезда Декабристов, на Английскую набережную и далее на Благовещенский мост; со стороны Адмиралтейского района - через площадь Труда на Благовещенский мост, с выездом на Университетскую набережную, далее на Кадетскую линию и на Тучков мост; со стороны Петроградского района - с проспекта Добролюбова в сторону Кронверкской набережной и далее на Троицкий мост; со стороны Центрального района - с Садовой улицы и Литейного проспекта на Троицкий и Литейный мосты.

В дни, предшествовавшие Дню Победы, в Петербурге уже состоялся ряд памятных мероприятий: в частности, автопробег по "Дороге жизни" с участием ветеранов 6 мая. Накануне праздника, 8 мая, церемонии возложения цветов и венков прошли у мемориальной доски на Невском проспекте, 14, на площадях Стачек и Победы, Серафимовском, Невском воинском и Богословском кладбищах, в других местах захоронения воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Пожалуй, наиболее торжественной и людной стала церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Собравшиеся, в числе которых были первые лица города - губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и спикер городского парламента Вадим Тюльпанов - почтили память героев войны минутой молчания и возложили к подножию монумента "Родина-мать" венки.