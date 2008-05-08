Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,84 +0,18 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8916,10 -699,90 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,96 -0,81% DJIA 25205,29 -0,51% Nasdaq 7594,84 +0,45% FTSE 7214,76 -0,13%
День Победы в Петербурге: мероприятия и закрытие дорог
Лента новостей
В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт
День Победы в Петербурге: мероприятия и закрытие дорог
Санкт-Петербург и область, 08 мая 2008, 15:44
0
День Победы в Петербурге: мероприятия и закрытие дорог
Центральным мероприятием в рамках празднования 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге станет парад Победы - впервые с 1991г. в этом году в нем будет участвовать военная техника. Согласно опубликованной Смольным программе, в 10:00 мск 9 мая состоится торжественное построение войск Ленинградского гарнизона, после чего участники парада пройдут маршем до Дворцовой площади.

Центральным мероприятием в рамках празднования 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге станет парад Победы - впервые с 1991г. в этом году в нем будет участвовать военная техника. Согласно опубликованной Смольным программе, в 10:00 мск 9 мая состоится торжественное построение войск Ленинградского гарнизона, после чего участники парада пройдут маршем до Дворцовой площади.

В 17:00 мск по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади пройдут ветераны и представители городской общественности. В 18:00 в конечной точке маршрута, на главной площади Северной столицы покажут праздничную программу, а в 22:00 мск у стен Петропавловской крепости, как всегда, прогремит салют. В память о Победе весь вечер будут гореть факелы Ростральных колонн.

Праздничные мероприятия 9 мая пройдут не только в центре Петербурга, но и в ряде спальных районов. В частности, на пятницу запланированы театрализованный уличный праздник в акватории реки Оккервиль на Заневском проспекте и народные гулянья в городском саду Колпино.

В субботу, 10 мая, на Дворцовой площади состоится легкоатлетическая эстафета, также приуроченная к 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Масштабный праздник в центре города не обойдется без перекрытия дорог. Как информирует региональное управление ГИБДД, в связи с проведением торжественного марша войск Ленинградского гарнизона начиная с полуночи в ночь с 8 на 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств в центре города. Машины нельзя будет оставлять на Дворцовой площади, Миллионной улице, Дворцовом проезде, Адмиралтейском проезде и одноименном проспекте, на Исаакиевской площади, Конногвардейском бульваре, а также на Большой Морской улице от Невского проспекта до арки Главного штаба.

С 9:00 мск и до окончания военного парада будет закрыт проезд всех видов транспорта по Невскому проспекту (от Дворцовой площади до Малой Морской улицы), Адмиралтейскому и Дворцовому проездам, Миллионной улице и Дворцовой площади. В эти же часы нельзя будет проехать по Конногвардейскому бульвару, Большой Морской улице - от арки Главного штаба до Невского проспекта, а также по Исаакиевской площади - на участке между малой Морской улицей и Адмиралтейским проспектом.

Отвод транспорта будет осуществляться: с Невского проспекта с левым поворотом на Малую Морскую улицу, далее на проезд Декабристов и через Английскую набережную в сторону Благовещенского моста; со стороны Адмиралтейского района - через площадь Труда на Благовещенский мост, с выездом на Университетскую набережную, далее на Кадетскую линию и на Тучков мост; со стороны Петроградского района - с проспекта Добролюбова в сторону Кронверкской набережной и далее на Троицкий мост; со стороны Центрального района - с Садовой улицы и с Литейного проспекта на Троицкий мост и Литейный мост.

Кроме того, в связи с проведением шествия ветеранов войны и представителей общественности по Невскому проспекту с 00:00 мск 9 мая будет запрещена парковка транспорта на Лиговском проспекте (от площади Восстания до Ковенского переулка, а также Греческой площади). На этом участке с 15:30 до 17:00 мск будет перекрыто движение всех видов транспорта. С 17:00 мск до 18:00 мск запретят движение всех видов транспортных средств по Невскому проспекту на участке от площади Восстания до Дворцовой площади. Движение здесь восстановят по мере прохождения колонны.

Отвод транспорта будет осуществляться: с Гороховой улицы на Адмиралтейский проспект с левым поворотом в сторону проезда Декабристов, на Английскую набережную и далее на Благовещенский мост; со стороны Адмиралтейского района - через площадь Труда на Благовещенский мост, с выездом на Университетскую набережную, далее на Кадетскую линию и на Тучков мост; со стороны Петроградского района - с проспекта Добролюбова в сторону Кронверкской набережной и далее на Троицкий мост; со стороны Центрального района - с Садовой улицы и Литейного проспекта на Троицкий и Литейный мосты.

В дни, предшествовавшие Дню Победы, в Петербурге уже состоялся ряд памятных мероприятий: в частности, автопробег по "Дороге жизни" с участием ветеранов 6 мая. Накануне праздника, 8 мая, церемонии возложения цветов и венков прошли у мемориальной доски на Невском проспекте, 14, на площадях Стачек и Победы, Серафимовском, Невском воинском и Богословском кладбищах, в других местах захоронения воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Пожалуй, наиболее торжественной и людной стала церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Собравшиеся, в числе которых были первые лица города - губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и спикер городского парламента Вадим Тюльпанов - почтили память героев войны минутой молчания и возложили к подножию монумента "Родина-мать" венки.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Стартовал автопробег, посвященный Дню Победы Санкт-Петербург и область
Для репетиции Дня Победы в Петербурге перекроют движение Санкт-Петербург и область
"Георгиевские ленточки" ко Дню Победы раздадут 4-9 мая Санкт-Петербург и область
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.