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Вторая сборная по футболу появится в России
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Вторая сборная по футболу появится в России
Санкт-Петербург и область, 07 июн 2011, 13:53
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Вторая сборная по футболу появится в России
Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат рассказал "Спорт-Экспрессу" о планах создать вторую национальную команду, пишет sport.rbc.ru.

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат рассказал "Спорт-Экспрессу" о планах создать вторую национальную команду, пишет sport.rbc.ru.

"Есть идея воссоздать вторую сборную страны, команду "В". Причем выдвинул ее мистер Фурсенко (президент Российского футбольного союза Семен Фурсенко). Мы в Голландии попытались сделать то же самое - но, к сожалению, столкнулись с мощной оппозицией со стороны клубов", - сообщил главный тренер.

Комментируя тот факт, что Гусу Хиддинку удалось создать вторую сборную в Турции, Д.Адвокат сказал: "На самом деле это хорошая идея. На следующей неделе мы встретимся с Фурсенко, все обсудим, поймем, насколько реально осуществить задуманное в финансовом плане".

"Замечу, что здесь, в России, клубы обладают очень большой властью и влиянием. Это тоже может многое решить. Но со своей стороны я эту идею, безусловно, поддерживаю", - поставил точку в обсуждении тренер.

Напомним, что в прошлом году была создана вторая сборная России по хоккею, которая на протяжении всего сезона проводила товарищеские матчи с командами второго эшелона.

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