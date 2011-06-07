Вторая сборная по футболу появится в России

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат рассказал "Спорт-Экспрессу" о планах создать вторую национальную команду, пишет sport.rbc.ru.

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат рассказал "Спорт-Экспрессу" о планах создать вторую национальную команду, пишет sport.rbc.ru.



"Есть идея воссоздать вторую сборную страны, команду "В". Причем выдвинул ее мистер Фурсенко (президент Российского футбольного союза Семен Фурсенко). Мы в Голландии попытались сделать то же самое - но, к сожалению, столкнулись с мощной оппозицией со стороны клубов", - сообщил главный тренер.



Комментируя тот факт, что Гусу Хиддинку удалось создать вторую сборную в Турции, Д.Адвокат сказал: "На самом деле это хорошая идея. На следующей неделе мы встретимся с Фурсенко, все обсудим, поймем, насколько реально осуществить задуманное в финансовом плане".



"Замечу, что здесь, в России, клубы обладают очень большой властью и влиянием. Это тоже может многое решить. Но со своей стороны я эту идею, безусловно, поддерживаю", - поставил точку в обсуждении тренер.



Напомним, что в прошлом году была создана вторая сборная России по хоккею, которая на протяжении всего сезона проводила товарищеские матчи с командами второго эшелона.