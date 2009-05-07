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Еврокомиссия ждет экономического роста в РФ в 2010 году
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Еврокомиссия ждет экономического роста в РФ в 2010 году
Санкт-Петербург и область, 07 мая 2009, 17:34
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Еврокомиссия ждет экономического роста в РФ в 2010 году
Согласно прогнозу Европейской комиссии, опубликованному в мае, экономический рост в России в 2009 году будет негативным, а в 2010 году - умеренно положительным. Об этом сообщили РБК в пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве.

Согласно прогнозу Европейской комиссии, опубликованному в мае, экономический рост в России в 2009 году будет негативным, а в 2010 году - умеренно положительным. Об этом сообщили РБК в пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве.

"Вследствие глобального экономического спада, впервые после десяти лет стабильного улучшения, рост экономики в РФ в 2009 году, как ожидается, будет негативным (-3,8%), а в 2010 году - умеренно положительным (+1,5%)", - говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии.

При этом инфляция в России, как ожидается, снизится с 14% до 10%, так как замедление экономической активности и снижение цен на сырье смягчат инфляционный эффект девальвации рубля.

В докладе сообщается, что в бюджете России ожидается резкий переход от "солидного профицита к значительному дефициту в 6,5% от ВВП в 2009 году и 2,7% - в 2010 году". При этом экономисты Еврокомиссии отмечают, что это произойдет ввиду снижения экономической активности и цен на сырье, а также из-за значительного расхода средств из бюджета, направленных на стимулирование развития экономики.

Еврокомиссия прогнозирует, что уровень безработицы в России также "серьезно возрастет". По мнению специалистов из Евросоюза, Россия столкнется со "значительным снижением" активного торгового сальдо (с 10% ВВП в 2008 году оно снизится до 5,1% в 2009 году и 6,3% в 2010 году), а также положительного баланса по текущим платежам (с 6% ВВП в минувшем году до 1,4% в нынешнем и 2,7% в будущем).

В отношении развития экономики самого Евросоюза экономисты комиссии прогнозируют снижение экономического развития в текущем году в странах ЕС на 4%. Однако, по их мнению, к 2010 году ситуация "в общем и целом" стабилизируется. "Экономика ЕС в данный момент находится в состоянии самой глубокой рецессии за весь послевоенный период", - говорится в докладе.

Согласно прогнозу, "чрезвычайно серьезно" будет затронут в Евросоюзе рынок труда, следствием чего станет повышение уровня безработицы, которая к следующему году, как ожидается, достигнет 11%. Дефицит бюджета, как прогнозируется в документе, также резко возрастет и достигнет 7,25% от ВВП в 2010 году. "Однако благодаря фискальным и монетарным стимулам в 2010 году экономический рост, как ожидается, в какой-то мере восстановится", - отмечают авторы доклада.

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