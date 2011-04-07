Трагическое ДТП на пр.Медиков произошло по вине пешеходов

Предварительные итоги расследования ДТП на проспекте Медиков, где 6 апреля под колесами маршрутного такси погибла женщина и пострадала 6-летняя девочка, говорят о том, что трагедия произошла по вине пешеходов, сообщают следственные органы Санкт-Петербурга.

Предварительные итоги расследования ДТП на проспекте Медиков, где 6 апреля под колесами маршрутного такси погибла женщина и пострадала 6-летняя девочка, говорят о том, что трагедия произошла по вине пешеходов, сообщают следственные органы Санкт-Петербурга.



Полицейские говорят о том, что показания водителя и очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия совпадают. По их словам, женщина с ребенком переходили дорогу на красный свет вне зоны пешеходного перехода. Окружающие люди кричали женщине, предупреждая ее об опасности, но она не обратила внимания на предостережения.



Водитель маршрутного автобуса двигался во втором ряду, поэтому он не смог заметить переходящих дорогу людей, когда они выскочили из-за транспорта в крайней полосе. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда на пешеходов ему избежать не удалось.



В настоящий момент окончательную картину аварии устанавливает ГИБДД.



Напомним, что ДТП произошло около 6 часов вечера в Петроградском районе города, на пересечении улицы Профессора Попова и проспекта Медиков. Водитель маршрутки сбил женщину и 6-летнюю девочку. Женщина скончалась в машине "скорой помощи". ребенок был госпитализирован.