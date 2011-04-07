Доллару удалось потеснить рубль всего на копейку

Торги на валютном рынке характеризуются сегодня стабильностью рубля к американской валюте. Доллар с самого утра пытался укрепиться, однако существенно потеснить российскую валюту ему не удалось: официальный курс, установленный Банком России с 8 апреля, вырос всего на 1 коп. - до 28,2286 руб./долл.

Торги на валютном рынке характеризуются сегодня стабильностью рубля к американской валюте. Доллар с самого утра пытался укрепиться, однако существенно потеснить российскую валюту ему не удалось: официальный курс, установленный Банком России с 8 апреля, вырос всего на 1 коп. - до 28,2286 руб./долл.



Тем временем евро продолжает прибавлять в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). С самого утра евро удалось немного потеснить рубль, и к 12:45 мск средневзвешенный курс единой европейской валюты расчетами tomorrow составлял 40,3652 руб./евро. Это почти на 10 коп. выше, чем официальный курс ЦБ РФ на сегодня.



Накануне евро показал максимальное значение в районе 1,4350 долл./евро на ожиданиях повышения ставок ЕЦБ. Поводом для отступления стали заявления правительства Португалии о готовности запросить помощь у Евросоюза и Международного валютного фонда (цена вопроса - 60-80 млрд долл.). Игроки надеются, что это последний проблемный вздох долгового рынка Европы.



"Перед решениями и комментариями ЕЦБ вполне логично частично зафиксировать прибыль от роста, который продолжился уже после того, как повышение ставок было "заложено в цены", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Валерий Дмитриев. По его мнению, после заседания ЕЦБ возможно повышение волатильности как на рынке FOREX, так и в СЭЛТ ММВБ. Тем не менее, поводов для пересмотра технических сценариев пока нет: евро с небольшим перевесом сохраняет тенденции к росту, доллар - к снижению.