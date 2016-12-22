В Петербурге придумали новые обременения для собственников жилья

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Собственников недвижимости могут обязать следить за благоустройством прилегающих территорий. Петербургский парламент принял за основу соответствующие поправки в региональный закон «О благоустройстве в Санкт-Петербурге».

Авторы поправок, депутаты от «Единой России», предлагают добавить в правила благоустройства территорий финансовое участие собственников в мероприятиях по проектированию благоустройства, размещению объектов благоустройства и их содержанию.

«Предлагается наделить полномочиями, предусмотреть в правилах благоустройства порядок участия организаций в благоустройстве, в том числе, финансовый характер их участия», — цитирует «АБН» главу фракции «Единой России» в парламенте Александра Тетердинко.

Как следует из законопроекта, под «элементами благоустройства» парламентарии понимают «декоративное, техническое, планировочное, конструктивное устройство, элемент озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий», а также информационные щиты и указатели, которые применяются для благоустройства территорий.

Новая редакция закона также вносит изменения в порядок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства. По словам Тетердинко, в новой редакции исключено обязательство властей учитывать итоги обсуждений, поскольку такая норма отсутствует в федеральном законодательстве.